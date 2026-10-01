Yaşam boyu öğrenme üniversitesinde eğiticilere üçüncü yaş odaklı eğitim verildi

Programın organizasyonu ve katılımcılar:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi projesi kapsamında düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi Programı", Golf Kulübünde gerçekleştirildi. Programa, 55-75 yaş grubuna yönelik ders verecek yaklaşık 50 eğitici katıldı.

Eğiticiler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde Temel Düzey eğitim programında görev alacak şekilde hazırlandılar.

Eğitimin hedefleri ve iş birliği:

Programın temel hedefi, eğiticilerin hedef grubun özelliklerini tanıması, öğrenme süreçlerini yaş grubuna uygun planlaması ve katılımcılarla etkili iletişim kurabilme becerileri kazanmalarıydı. Eğitimler OMÜ öğretim elemanları ile Samsun Büyükşehir Belediyesi eğitmenlerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü.

İçerik, sunumlar ve uygulamalar:

Eğitim, Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Senem Gürkan'ın "Üçüncü Yaş Kavramı ve Proje Tanıtımı" başlıklı sunumuyla başladı. Gün boyunca akademisyenler ve uzmanlar tarafından üçüncü yaş ve tazelenme üniversitesi modelleri, başarılı yaşlanma, öğrenme psikolojisi, androgoji, yaş dostu belediyecilik, etkili iletişim ve fiziksel aktivite konularında sunumlar yapıldı.

Eğitim programı uygulamalara da ağırlık verdi; katılımcılar için canlandırıcı aktiviteler, ısınma hareketleri ve drama atölyesi gibi çalıştaylar düzenlenerek pratik becerilerin geliştirilmesine olanak sağlandı.

Beklenen çıktı ve yaklaşım:

Program sonunda eğiticilerin, Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi öğrencilerinin ihtiyaçlarına uygun, katılımcı ve etkileşimli öğrenme ortamları oluşturma bilgi ve deneyimini kazanması hedeflendi. Eğitimde özellikle sağlıklı yaş alma odağı ve yaş grubuna uygun öğretim yaklaşımları ön plana çıkarıldı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN YAŞAM BOYU ÖĞRENME ÜNİVERSİTESİ PROJESİNDE GÖREV ALACAK EĞİTİCİLERE YÖNELİK “EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI” DÜZENLENDİ.