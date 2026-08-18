Arı kovanlarının kaydı için saha sayımları Afyonkarahisar'da sürüyor

çalışmanın amacı:

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmanın temel hedefi, arıcılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, üreticilerin desteklemelerden etkin faydalanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin güvenilir verilerle izlenmesinin sağlanmasıdır.

uygulama ve saha çalışmaları:

Çay ve Sultandağı ilçelerinde gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında arılı kovan tespit ve sayımı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri sahada kovanları tespit ederek kayıtları güncelledi ve üretici bilgilerini düzenledi.

kayıt güncellemenin etkisi:

Kayıt altına alınan bilgiler, destek ödemelerinin hedeflenmesini kolaylaştıracak ve arıcılık faaliyetlerinin izlenmesini sağlayacaktır. Bu sayede hem üreticilerin hak ettiği desteklere erişimi hızlanacak hem de sürdürülebilir ve kaliteli bal üretiminin desteklenmesi için veri altyapısı güçlendirilecektir.

İl müdürlüğü, sahadaki çalışmaların üretici kayıtlarının doğrulanması ve güncellenmesi sürecini yoğun biçimde sürdüreceklerini belirtti; saha çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ARICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİCİLERİN DESTEKLEMELERDEN ETKİN BİR ŞEKİLDE FAYDALANABİLMESİ VE ARICILIK FAALİYETLERİNİN SAĞLIKLI VERİLERLE TAKİP EDİLEBİLMESİ AMACIYLA SAHADAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.