Dolar 47,9240 +0,00%
Euro 55,5100 -0,01%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.772,39 -0,57%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,67 +0,71%
--°

Arı kovanlarının kaydı için saha sayımları Afyonkarahisar'da sürüyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çay ve Sultandağı'nda arılı kovanları sayıp üreticilerin kayıtlarını güncelledi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Arı kovanlarının kaydı için saha sayımları Afyonkarahisar'da sürüyor

çalışmanın amacı:

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmanın temel hedefi, arıcılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, üreticilerin desteklemelerden etkin faydalanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin güvenilir verilerle izlenmesinin sağlanmasıdır.

uygulama ve saha çalışmaları:

Çay ve Sultandağı ilçelerinde gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında arılı kovan tespit ve sayımı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri sahada kovanları tespit ederek kayıtları güncelledi ve üretici bilgilerini düzenledi.

kayıt güncellemenin etkisi:

Kayıt altına alınan bilgiler, destek ödemelerinin hedeflenmesini kolaylaştıracak ve arıcılık faaliyetlerinin izlenmesini sağlayacaktır. Bu sayede hem üreticilerin hak ettiği desteklere erişimi hızlanacak hem de sürdürülebilir ve kaliteli bal üretiminin desteklenmesi için veri altyapısı güçlendirilecektir.

İl müdürlüğü, sahadaki çalışmaların üretici kayıtlarının doğrulanması ve güncellenmesi sürecini yoğun biçimde sürdüreceklerini belirtti; saha çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ARICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE...

AFYONKARAHİSAR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ARICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİCİLERİN DESTEKLEMELERDEN ETKİN BİR ŞEKİLDE FAYDALANABİLMESİ VE ARICILIK FAALİYETLERİNİN SAĞLIKLI VERİLERLE TAKİP EDİLEBİLMESİ AMACIYLA SAHADAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nemrut kalderasına milli park statüsü: Bitlis’in korunmuş alanı resmileşti
images

düzce'de fındık hasat şenliği: hedef 103 bin ton
images

Bayburt'ta patates tarlalarında kapsamlı sağlık denetimi: siğil etmeni tespit ed...
images

Merkezdeki yoğunluğa çözüm: Karacasu hattında ikinci etap tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası