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Dülük-OSb tünelinde sona yaklaşılırken yerinde inceleme

Fatma Şahin ile Abdulhamit Gül, Dülük-OSB Tüneli inşaatını yerinde inceledi; proje kent merkezi ile OSB arasındaki ulaşımı 45 dakikadan 10 dakikaya indirecek.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Dülük-OSb tünelinde sona yaklaşılırken yerinde inceleme

Dülük-OSB tünelinde yerinde inceleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, inşaatı süren Dülük-OSB Tüneli sahasında teknik ekiple bir araya geldi. Gaziantep kent merkezi ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki ulaşımı hızlandırmayı hedefleyen proje, ortak yürütülen çalışmalarla ilerliyor.

projenin kapsamı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (GAOSB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) iş birliğiyle yürütülen projede, 3 bin 800 metre uzunluğunda, çift tüplü ve üç şeritli iki tünel inşa ediliyor. Projenin bağlantı yolları ile birlikte toplam uzunluğu 8 bin 315 metre olacak. Güzergâh, Dülük Kavşağı’ndan başlayıp OSB içindeki ana arterlere ve otoyola bağlanacak şekilde planlandı; iki yönde üçer şeritli düzenleme hem şehir içi trafiğe hem lojistik ulaşıma hizmet vermeyi amaçlıyor.

yetkililerin değerlendirmesi:

Başkan Fatma Şahin, revizyon projesiyle tünel girişlerinin İstanbul'daki Marmaray örneğine benzer biçimde düzenlendiğini belirtti ve inşaatın yüksek teknoloji ile yürütüldüğünü vurguladı. Şahin, işi bilenlere teslim ederek bir yılda önemli mesafe katettiklerini söyledi ve hedefi şöyle özetledi: OSB’den geçen 300 bin kişinin 45 dakikalık ulaşımının 10 dakikaya düşmesi. Şahin ayrıca projenin işçilerin rızasını almak, iş dünyasının rekabet gücünü artırmak ve şehirde ulaşım konforunu yükseltmek amacı taşıdığını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, projenin Gaziantep için bir mühendislik başarısı olduğunu belirterek, çalışmalara başlandığı günden bu yana geçen sürece dikkat çekti. Gül, tünelin yaklaşık 3 bin 500 metreyi aşacak uzunlukta olacağını, projenin şehir ekonomisine ve çalışanlara daha kısa, daha çevreci ve daha konforlu ulaşım sağlayacağını söyledi. Gül, Cumhurbaşkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, müteahhit firma ve proje ekibine destekleri için teşekkür etti.

İnceleme sırasında AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile teknik ekipten projenin güncel ilerleyişi, güvenlik ve çevresel önlemler hakkında bilgi alındı. Projenin tamamlanmasıyla hem trafik yoğunluğunun azalması hem de sanayi lojistiğinin hızlanması hedefleniyor.

Yetkililer, tünel inşasının tamamlanmasının ardından yılda on binlerce çalışanın ve taşımacılık faaliyetinin daha etkin, güvenli ve hızlı şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, eserin Gaziantep için stratejik öneme sahip olduğunu tekrar vurguladı.

ŞAHİN VE AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ GÜL DÜLÜK-OSB TÜNELİNİ İNCELEDİ

ŞAHİN VE AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ GÜL DÜLÜK-OSB TÜNELİNİ İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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