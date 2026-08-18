Kangal termiğinin uzman ellerde işletilmesi istendi

Kangal'da termik santral ve tabiat parkı gündemde

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, ilçe sınırları içindeki Kangal Termik Santrali için santralin ehil firmalara devredilmesi gerektiğini vurguladı. Öztürk, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığına devredilen Balıklı Göl Kaplıcası projesinin ardından ilçenin sağlık turizmi yönünde gelişeceğini, bunun için termik santraldeki sorunların çözülmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Başkanın öncelikleri ve uyarıları:

Öztürk, ilçenin iki büyük değeri olduğunu belirterek termik santralin sınırlı bir ömre sahip olacağını; buna karşılık Balıklı Göl ve bugün planlanan Kangal Tabiat Parkı değerinin kalıcı olduğunu ifade etti. 2012-2013 yıllarında ilgili firmaya bu endişelerini ilettiğini söyleyen Öztürk, madencilik ve enerji sektörlerinin tarım, gıda ve hayvancılıktan farklı uzmanlık gerektirdiğini aktardı. Başkan, 'Sekiz on yıl sonra burası yıpranır, elimizde kalır' uyarısını yaptığını belirtti ve ilçenin marka değerinin henüz yeterince değerlendirilmediğini ekledi.

Santralin işletilmesi ve teknik talepler:

Öztürk, santralin bakım-onarım ve işletme sürecinin sürekli belirsizlik taşıdığını, maaş ve operasyon konularında aksaklıklar yaşandığını söyledi. Çevresel etkilerle ilgili olarak baca gazı arıtma çalışmalarının başlatıldığını, ancak daha etkili bir çözüm için bu tesisin işin uzmanı olan firmalara devredilmesini önerdiğini aktardı. Bölge ve işletme açısından yeni bir işletmecinin sorunları çözebileceği; hem bölge hem de işletme tarafının rahat edeceği mesajını verdi.

Santralin geçmişi ve çevresel kaygılar:

Kangal Termik Santrali 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek Torku'nun iştiraki olan Konya Şeker'e devredildi. Santralin yıllık üretim gücü 1 milyon 908 bin 229 MWh olarak kaydedildi. 2020 yılında filtresiz bacaları gündeme gelince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla üretim 1 Ocak 2020 tarihinde filtre şartlarını sağlayamadığı gerekçesiyle durduruldu. Bacalardaki filtre işlemleri tamamlanınca üretim 30 gün sonra tek türbinde, 6 ay sonra ise tam kapasite olarak yeniden başladı.

Santralde kullanılan kömür atığı olan küllerin çevre köylerin sınırlarında açıkta biriktirilmesi yıllar içinde bir kül tabakası oluşturdu. Bu birikim, rüzgârlı havalarda çevreye yayılmakta ve köyleri tehdit etmektedir; Öztürk ve yetkililer bu çevresel sorunun çözümünü de işletme yetkinliğiyle ilişkilendiriyor.

Bundan sonra atılacak adımlar:

Öztürk, ilgili bürokratlarla yapılan görüşmeler ve son dönemde fabrika üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirilen temaslar sonucunda santralin işin uzmanlarına devredilmesi yönündeki talebini yineledi. Ayrıca Balıklı Göl'ün sağlık turizmine kazandırılmasına yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığına devredilen kaplıcanın ağustos ayı sonunda yapılacak ihalenin ardından Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak yeniden düzenleneceğini hatırlattı. Öztürk, hem termik santralin hem de tabiat parkının bölgeye ve ülkeye değer katmasını umut ettiklerini belirtti.

Sonuç olarak, ilçede sürdürülebilir turizm hedefleri ve çevresel hassasiyetler dikkate alınarak termik santralin ehil ellere devri ve kül birikiminin giderilmesi yerel yönetimin önceliği olarak öne çıkıyor.

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