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Arı şahinleri rehabilitasyon sonrası çipe takılan kuşla birlikte doğaya salındı

Rize'de tedavi edilen iki arı şahini, il protokolünün katılımıyla Isırlık Tabiat Parkı'ndan biri çiplenerek göç güzergâhına bırakıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Arı şahinleri rehabilitasyon sonrası çipe takılan kuşla birlikte doğaya salındı

Rize'de yaralı arı şahinleri tabiatlarına geri döndü

Rize'de farklı zamanlarda yaralı halde bulunan iki arı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin yürüttüğü tedavi ve nekahat sürecinin ardından doğaya salındı. Kuşlardan biri takip amacıyla çiplenirken, her iki şahin de doğal göç güzergâhlarına bırakıldı.

tedavi süreci ve çipleme:

DKMP 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tıbbi müdahaleler ve süreç takibi tamamlandıktan sonra, yaralı kuşlar Doğa Koruma ekiplerince tabii hayatlarına geri kazandırılmaya hazır hale getirildi. Bölge müdürü Cüneyt Aloğlu, kuşların 13 Eylül tarihinde Rize'de yaralı bulunup tedavilerinin yapıldığını, birine ise gözlem ve veri toplama amacıyla çip takıldığını bildirdi.

salınma töreni ve bölgesel önem:

Isırlık Tabiat Parkı'nda düzenlenen salım törenine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve DKMP yetkilileri katıldı. Vali Baydaş, kuşların göç mevsiminde doğaya bırakıldığını belirterek, "Yolları açık olsun." ifadelerini kullandı ve çiplenen şahinin izlenmeye devam edeceğini aktardı.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, Salarha Vadisinin özellikle ilkbahar aylarında yaban kuşlarının önemli bir göç güzergâhı olduğunu vurgulayarak bölgedeki kuş gözlemevinin rolüne dikkat çekti. Mayıs ve haziran aylarında bu tür yırtıcı kuşların bölgeden yoğun olarak geçtiğini söyledi.

Yetkililer, çip takılan kuşun hareketlerinin izleneceğini ve rehabilitasyon merkezlerinin benzer vakalara müdahalede hazır olduğunu belirtti. Salınma, yerel ekosistemin korunması ve göç yollarının izlenmesi açısından önem taşıyor.

RİZE’DE YARALI HALDE BULUNUP DKMP EKİPLERİNCE TEDAVİLERİ TAMAMLANAN ARI ŞAHİNLERİ, BİRİ TAKİP...

RİZE’DE YARALI HALDE BULUNUP DKMP EKİPLERİNCE TEDAVİLERİ TAMAMLANAN ARI ŞAHİNLERİ, BİRİ TAKİP AMACIYLA ÇİĞNENİP ÇİPLENEREK İL PROTOKOLÜNÜN KATILIMIYLA ISIRLIK TABİAT PARKI’NDAN DOĞAL GÖÇ GÜZERGÂHLARINA SALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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