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Malatya'da ani müdahale için yerli OED cihazları halkın kullanımına açıldı

ASELSAN üretimi Otomatik Eksternal Defibrilatörler (OED), Malatya'da 100. Yıl Kent Parkı, Hürriyet Parkı ve valilik yanındaki durakta kullanıma sunuldu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:22

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Serkan Varol

Malatya'da ani müdahale için yerli OED cihazları halkın kullanımına açıldı

Malatya'da Otomatik Eksternal Defibrilatörler devrede

Malatya'da ani kalp durmalarına zamanında müdahale amacıyla ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları kentin üç farklı noktasında halka açıldı. Cihazlar, ambulans ekipleri gelene kadar vatandaşların hızlı ve doğru müdahale yapabilmesine imkân tanıyacak şekilde yerleştirildi.

cihazın işleyişi ve kullanıcıya rehberliği:

Malatya 112 İl Ambulans Servisi Sağlık Hizmetleri görevlisi Sunay Erdoğan cihazların çalışmasını anlattı. Erdoğan, cihazın kalp ritmini otomatik olarak analiz ederek şok gerekip gerekmediğine karar verdiğini ve açıldığı andan itibaren sesli komutlar ve görsel yönlendirmeler ile kullanıcıyı adım adım yönlendirdiğini belirtti. Erdoğan, cihazın yalnızca gerekli durumlarda şok uyguladığını vurgulayarak, "Cihaz kalp ritmini analiz ederek şok gerekip gerekmediğine kendisi karar verir. ‘Bana zarar verir mi, hastaya zarar verir mi’ diye bir endişe olmasın. Cihaz şok gerekmedikçe şoklama yapmaz" ifadelerini kullandı.

yerleştirme noktaları ve müdahale amacı:

OED cihazlarının, insan yoğunluğunun fazla olduğu noktalara konulduğu bildirildi. Cihazlar 100. Yıl Kent Parkı, Hürriyet Parkı ve Valilik Binası yanındaki otobüs durağında hizmete sunuldu. Bu yerleşimlerle amaç, olası ani kalp durmalarında müdahale süresini kısaltmak ve ambulans gelene dek hayati desteğin vatandaşlar tarafından uygulanabilmesini sağlamaktır.

Yetkililer, cihazların kullanımından çekinilmemesi gerektiğini belirtiyor; sesli ve görsel yönlendirmeler sayesinde eğitim olmayan kişilerin dahi adımları takip ederek müdahalede bulunabileceği, böylece kritik zaman kazanılacağı ifade ediliyor.

MALATYA&#039;DA OED CİHAZLARI 3 NOKTADA KULLANIMA SUNULDU

MALATYA'DA OED CİHAZLARI 3 NOKTADA KULLANIMA SUNULDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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