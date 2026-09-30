Nazilli'de kışa hazırlık: mazgallara kapsamlı temizlik seferberliği

Nazilli'de mazgal temizliği kış öncesinde:

Nazilli Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde olası yağış kaynaklı taşkın ve su baskını risklerine karşı hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde sahaya çıkarak ilçenin ana arterleri ve yerleşim bölgelerindeki yağmur suyu mazgallarında kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, özellikle yoğun yağış sırasında su birikintisi ve taşkın riski oluşturabilecek noktaları önceliklendiriyor. Mazgallarda zaman içinde biriken yaprak, toprak, çamur ve çeşitli atıklar temizlenerek yağmur suyu tahliye kanalları açılıyor. Saha uygulamaları; tıkanıklık tespiti, kanal temizliği ve gerekirse küçük bakım-onarım işlemlerini kapsıyor.

hedefler ve beklenen etkileri:

Gerçekleştirilen müdahalelerin amacı, yağmur sularının sağlıklı ve hızlı tahliye edilmesini sağlayarak cadde ve sokaklarda su birikintilerinin azaltılmasıdır. Bu sayede şiddetli yağış dönemlerinde mazgalların tıkanması önlenecek ve olası altyapı zararlarının, ulaşım aksaklıklarının ve vatandaş mağduriyetlerinin azalması hedefleniyor.

Saha çalışmalarını kış mevsimi öncesinde hızlandırdıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sorun yaşandıktan sonra müdahale etmek yerine önceden tedbir almaya önem verdiklerini ifade etti. Belediye yetkilileri, düzenli bakım programlarının kentin su yönetimi kapasitesini artıracağını vurguluyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE OLASI SU BASKINLARI VE TAŞKIN RİSKLERİNE KARŞI ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI