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Arıcak'ın sarp yamaçlarında koruma altındaki dağ keçileri kameraya takıldı

Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki sarp ve kayalık arazilerde yaşayan koruma altındaki dağ keçileri, Rıdvan Güler'in cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:27

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Arıcak'ın sarp yamaçlarında koruma altındaki dağ keçileri kameraya takıldı

Arıcak'ın kayalıklarında doğal yaşam görüntüleri:

Elazığ'ın Arıcak ilçesinin dağlık ve kayalık bölgelerinde, koruma altındaki dağ keçileri doğal ortamlarında görüldü. Bir grup keçi, sarp yamaçlarda dengeli ve uyumlu hareket ederek bölgeyi dolaştı.

Görüntüleri kaydeden kişi ve koşullar:

Görüntüler, bölgeden geçen Rıdvan Güler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayalık arazide bir süre ilerleyen keçilerin zorlu arazi şartlarında rahatça hareket etmeleri dikkat çekti.

Davranış ve bölgeden ayrılış:

Kayıtlarda, keçilerin doğal yaşamlarını sürdürdükleri sarp yamaçlarda dolaştıkları, ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldukları görüldü. Fotoğraflar, hayvanların koruma altındaki statüsünü ve doğal yaşam alanlarındaki varlıklarını belgeliyor.

ELAZIĞ’DA KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

ELAZIĞ’DA KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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