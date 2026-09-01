Arıcak'ın sarp yamaçlarında koruma altındaki dağ keçileri kameraya takıldı

Arıcak'ın kayalıklarında doğal yaşam görüntüleri:
Elazığ'ın Arıcak ilçesinin dağlık ve kayalık bölgelerinde, koruma altındaki dağ keçileri doğal ortamlarında görüldü. Bir grup keçi, sarp yamaçlarda dengeli ve uyumlu hareket ederek bölgeyi dolaştı.
Görüntüleri kaydeden kişi ve koşullar:
Görüntüler, bölgeden geçen Rıdvan Güler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayalık arazide bir süre ilerleyen keçilerin zorlu arazi şartlarında rahatça hareket etmeleri dikkat çekti.
Davranış ve bölgeden ayrılış:
Kayıtlarda, keçilerin doğal yaşamlarını sürdürdükleri sarp yamaçlarda dolaştıkları, ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldukları görüldü. Fotoğraflar, hayvanların koruma altındaki statüsünü ve doğal yaşam alanlarındaki varlıklarını belgeliyor.
ELAZIĞ’DA KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ
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