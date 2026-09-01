Arıcak'ın sarp yamaçlarında koruma altındaki dağ keçileri kameraya takıldı

Arıcak'ın kayalıklarında doğal yaşam görüntüleri:

Elazığ'ın Arıcak ilçesinin dağlık ve kayalık bölgelerinde, koruma altındaki dağ keçileri doğal ortamlarında görüldü. Bir grup keçi, sarp yamaçlarda dengeli ve uyumlu hareket ederek bölgeyi dolaştı.

Görüntüleri kaydeden kişi ve koşullar:

Görüntüler, bölgeden geçen Rıdvan Güler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayalık arazide bir süre ilerleyen keçilerin zorlu arazi şartlarında rahatça hareket etmeleri dikkat çekti.

Davranış ve bölgeden ayrılış:

Kayıtlarda, keçilerin doğal yaşamlarını sürdürdükleri sarp yamaçlarda dolaştıkları, ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldukları görüldü. Fotoğraflar, hayvanların koruma altındaki statüsünü ve doğal yaşam alanlarındaki varlıklarını belgeliyor.

ELAZIĞ’DA KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ