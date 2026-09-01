Çarşamba'da tarlaları kurutan sağanak su motoru satışlarını hareketlendirdi

Çarşamba'da yağışın tarım arazilerine etkisi:

Haftasonu Samsun genelinde etkili olan sağanak, ilçeler arasında en çok Çarşamba'nın sahil kesimindeki tarım arazilerini vurdu. Biriken su, ekili alanlarda zarar riski oluştururken üreticiler hızlı müdahale arayışına girdi. Bölgedeki satıcılar, sahadaki ihtiyaç nedeniyle su motoru taleplerinde belirgin bir artış olduğunu bildiriyor.

Üreticilerin çözümü: su motorları ve kullanım alanları:

Tarım işletmecisi Hakan Kocabaş, 25 yıldır sürdürdüğü mesleğinde son yağışların ardından satışlarda canlanma olduğunu aktardı. Kocabaş, "Son yağışlardan sonra su motorlarında satışlarımız çoğaldı. Tarlalara çıkan sular nedeniyle çiftçilerimiz mağdur kaldı. Ondan dolayı şu an su motorlarımıza talep çoğaldı. Çiftçilerimizin Allah yardımcısı olsun" dedi. Üreticiler, su motorlarını hem tarlardaki biriken suyu tahliye etmek hem de sondajlardan su çekmek ve çekilen suyla tabanca çalıştırmak için kullanıyor.

Satış hareketliliği ve fiyat aralığı:

Kocabaş, su motorlarının kanaldan veya sondajdan çekilen suyu atabileceğini belirterek kullanım çeşitliliğinin talebi canlı tuttuğunu ifade etti. Fiyatlar model ve yakıt türüne göre değişiyor; satıcıya göre ortalama fiyatlar 10 bin lira ile 40 bin lira arasında seyrederken, benzinli ve mazotlu modeller farklı bütçelere hitap ediyor. Bölgedeki üreticiler acil ihtiyacı karşılamak için satışlardaki hareketliliğe yönelmiş durumda.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ TARIM ARAZİLERİNİ SULAR ALTINDA BIRAKIRKEN, ÜRETİCİLERİN TARLALARDAKİ SUYU TAHLİYE ETMEK İÇİN KULLANDIĞI SU MOTORLARINA TALEP ARTTI.