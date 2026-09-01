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Kastamonu'da jeopark adayı için dört günlük denetim tamamlandı

25-28 Ağustos 2026'deki saha denetiminin ardından Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı, ulusal jeopark unvanı yolunda önemli bir adım daha attı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu'da jeopark adayı için dört günlük denetim tamamlandı

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nda saha denetimi tamamlandı

Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından 2025 yılının Ekim ayında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na sunulan ve kabul edilen başvuru dosyasının ardından, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Heyeti 25-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında bölgede saha denetimi gerçekleştirdi. Denetimin tamamlanmasıyla birlikte Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı, ulusal jeopark unvanı hedefinde bir aşama daha geride bırakıldı.

Denetimde incelenen alanlar ve öne çıkan noktalar:

Saha çalışmaları 11 ilçeyi ve yaklaşık 4 bin 400 kilometrekarelik alanı kapsadı. Heyet, dört günlük incelemelerde bölgenin jeositlerini, müzelerini, tarihî güzergâhlarını ve yöresel değerlerini yerinde gözlemledi. İncelenen noktalar arasında Ginolu Koyu ve Kalesi, Abana Hacıveli Kayalıkları ve iz fosilleri, Bozkurt sel afet alanı, Bozkurt Beldeğirmeni Köyü Çınaraltı Mevkii, İnebolu'daki Türk Ocağı ve İstiklal Yolu Müzesi, Kent Müzesi ve Aşı Boyalı Evler, İstiklal Yolu güzergâhı, Küre Ersizlerdere Kanyonu, Küre El Sanatları Kooperatifi ve Ecevit Hanı, Azdavay Çatak Kanyonu ile Pınarbaşı Horma ve Valla Kanyonları ile Pınarbaşı Ilıca Şelalesi gibi alanlar sayıldı.

Süreç ve gelecek adımlar:

Heyetin saha tespitleri, bölgenin jeolojik ve kültürel zenginliği ile proje kapsamında sağlanan kurumsal iş birliği ve yerel sahiplenmenin düzeyini olumlu buldu. Saha denetiminin tamamlanması, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın öncelikle Türkiye'nin tescilli jeoparkları arasına girmesi ve ardından UNESCO Küresel Jeoparkı olma hedefine ilerlemesi yolundaki süreçte önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi. Çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, sürece katkı sunan kurumlara, belediyelere, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür edildi.

UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU JEOLOJİK MİRAS VE JEOPARK İZLEME HEYETİ TARAFINDAN 25-28 AĞUSTOS...

UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU JEOLOJİK MİRAS VE JEOPARK İZLEME HEYETİ TARAFINDAN 25-28 AĞUSTOS 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA DENETİMİNİN ARDINDAN, KASTAMONU GÜNEY KARADENİZ JEOPARKI ULUSAL JEOPARK UNVANINA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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