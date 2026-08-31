Samanlıktaki yangın Harmancık'ta bitişikteki eve sıçradı

Harmancık'ta samanlık yangını eve sıçradı
Bursa'nın Harmancık ilçesi Kışmanlar Mahallesi'nde bir samanlıkta meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan eve sıçradı. Olayın çıkış sebebi henüz belirlenememiştir.
Müdahale ve güvenlik önlemleri:
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri civarda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere yönelerek müdahale gerçekleştirdi.
Durum ve soruşturma:
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü açıkladı. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.
BURSA'NIN HARMANCIK İLÇESİNDE SAMANLIKTA BAŞLAYAN YANGIN, YAN TARAFINDA BULUNAN EVE SIÇRADI.
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