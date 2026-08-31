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Samanlıktaki yangın Harmancık'ta bitişikteki eve sıçradı

Bursa'nın Harmancık ilçesi Kışmanlar Mahallesi'nde samanlıkta çıkan yangın yan tarafındaki eve sıçradı; ekipler müdahale ederek yangını söndürdü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 00:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samanlıktaki yangın Harmancık'ta bitişikteki eve sıçradı

Harmancık'ta samanlık yangını eve sıçradı

Bursa'nın Harmancık ilçesi Kışmanlar Mahallesi'nde bir samanlıkta meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan eve sıçradı. Olayın çıkış sebebi henüz belirlenememiştir.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri civarda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere yönelerek müdahale gerçekleştirdi.

Durum ve soruşturma:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü açıkladı. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

BURSA&#039;NIN HARMANCIK İLÇESİNDE SAMANLIKTA BAŞLAYAN YANGIN, YAN TARAFINDA BULUNAN EVE SIÇRADI.

BURSA'NIN HARMANCIK İLÇESİNDE SAMANLIKTA BAŞLAYAN YANGIN, YAN TARAFINDA BULUNAN EVE SIÇRADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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