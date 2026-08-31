Dolar 48,2596 -0,01%
Euro 56,0353 -0,15%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.947,98 -0,08%
EUR/USD 1,1606 -0,14%
Brent Petrol 88,90 +0,60%
--°

Arnavutköy'ün geçmişi ve günlük yaşamı kadraj kadraj sergilendi

Arnavutköy'ün farklı yüzlerini yansıtan fotoğraf sergisi, 268 katılımcının bin 727 karesinden oluşan seçkiyle Şehir Parkı'nda 6 Eylül'e kadar açık.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Arnavutköy'ün geçmişi ve günlük yaşamı kadraj kadraj sergilendi

sergi Şehir Parkı'nda açıldı:

Arnavutköy'ün doğal güzelliklerini, tarihi mirasını, kültürel değerlerini ve gündelik yaşamını bir araya getiren "Kültürü, Doğası ve Tarihiyle Arnavutköy Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide yer alan seçki, 268 katılımcı tarafından gönderilen bin 727 fotoğraf arasından öne çıkan çalışmalardan oluşturuldu ve Arnavutköy Şehir Parkı'nda görülebiliyor.

kadrajlarda Arnavutköy:

Kurasyonu Engin Uzun tarafından yapılan sergi; Karadeniz kıyılarından ormanlara, göllerden tarihi yapılara; köklü mahallelerden gündelik yaşamın küçük anlarına kadar ilçenin çok katmanlı dokusunu farklı bakış açılarıyla sunuyor. Eserler, bilinen simaların yanı sıra günlük hayat içinde kolayca gözden kaçabilen ayrıntıları görünür kılarak Arnavutköy'ün zenginliklerini kadrajlara taşıyor.

Fotoğraflar arasında doğanın ışıkla kurduğu oyunlar, mimarinin dokusu ve insan portreleri öne çıkarken, genç ve deneyimli fotoğrafçılardan oluşan katılımcı profili ilçenin hem tarihine hem de bugünkü hayatına dair güçlü görsel anekdotlar oluşturuyor.

etkinlik ve ödül töreni:

Sergiyi gezen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, eserleri tek tek inceleyerek fotoğraf sanatçılarıyla sohbet etti ve yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi. Candaroğlu, konuşmasında ilçenin her köşesinde ayrı bir hikâye bulunduğunu vurgulayarak, sanatçılara emekleri için teşekkür etti ve katılan herkesi tebrik etti.

Program kapsamında ödül alan fotoğraflar kadar yarışmaya eser göndererek katkı veren tüm katılımcıların da serginin oluşmasında önemli rol oynadığına dikkat çekildi. Seçkide yer alan kareler, Arnavutköy'ün hem doğal hem kültürel belleğine görsel bir katkı sunuyor.

ziyaret bilgileri:

Sergi, Arnavutköy'ün çeşitli değerlerini tek bir seçkide buluşturarak ilçenin görsel hafızasına kalıcı bir iz bırakmayı amaçlıyor. Fotoğraf severler ve ilçe sakinleri, bu seçkiyi Arnavutköy Şehir Parkı'nda 6 Eylül'e kadar ziyaret edebilirler.

PROGRAM KAPSAMINDA YARIŞMADA DERECEYE GİREN FOTOĞRAF SANATÇILARINA DA ÖDÜLLERİ TAKDİM...

PROGRAM KAPSAMINDA YARIŞMADA DERECEYE GİREN FOTOĞRAF SANATÇILARINA DA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'ta aşıklar Zafer Bayramı'nı türkülerle andı
images

Düzce'de yaz akşamları açık hava sinemayla canlanıyor
images

Acıpayam kanyonunda zafer ruhu: DEBAK'ten 75 metrede dev Türk bayrağı gösterisi
images

Ordu'dan Kurul Kalesi için UNESCO hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan gecesini aydınlatan yıldırımlar gökyüzünde gösteri sundu

Bakanlar kritik zirve öncesi Bişkek'te

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Trump: İran'a nükleer müdahale seçeneğini kaldırdım

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı