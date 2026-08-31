Arnavutköy'ün geçmişi ve günlük yaşamı kadraj kadraj sergilendi

sergi Şehir Parkı'nda açıldı:

Arnavutköy'ün doğal güzelliklerini, tarihi mirasını, kültürel değerlerini ve gündelik yaşamını bir araya getiren "Kültürü, Doğası ve Tarihiyle Arnavutköy Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide yer alan seçki, 268 katılımcı tarafından gönderilen bin 727 fotoğraf arasından öne çıkan çalışmalardan oluşturuldu ve Arnavutköy Şehir Parkı'nda görülebiliyor.

kadrajlarda Arnavutköy:

Kurasyonu Engin Uzun tarafından yapılan sergi; Karadeniz kıyılarından ormanlara, göllerden tarihi yapılara; köklü mahallelerden gündelik yaşamın küçük anlarına kadar ilçenin çok katmanlı dokusunu farklı bakış açılarıyla sunuyor. Eserler, bilinen simaların yanı sıra günlük hayat içinde kolayca gözden kaçabilen ayrıntıları görünür kılarak Arnavutköy'ün zenginliklerini kadrajlara taşıyor.

Fotoğraflar arasında doğanın ışıkla kurduğu oyunlar, mimarinin dokusu ve insan portreleri öne çıkarken, genç ve deneyimli fotoğrafçılardan oluşan katılımcı profili ilçenin hem tarihine hem de bugünkü hayatına dair güçlü görsel anekdotlar oluşturuyor.

etkinlik ve ödül töreni:

Sergiyi gezen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, eserleri tek tek inceleyerek fotoğraf sanatçılarıyla sohbet etti ve yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi. Candaroğlu, konuşmasında ilçenin her köşesinde ayrı bir hikâye bulunduğunu vurgulayarak, sanatçılara emekleri için teşekkür etti ve katılan herkesi tebrik etti.

Program kapsamında ödül alan fotoğraflar kadar yarışmaya eser göndererek katkı veren tüm katılımcıların da serginin oluşmasında önemli rol oynadığına dikkat çekildi. Seçkide yer alan kareler, Arnavutköy'ün hem doğal hem kültürel belleğine görsel bir katkı sunuyor.

ziyaret bilgileri:

Sergi, Arnavutköy'ün çeşitli değerlerini tek bir seçkide buluşturarak ilçenin görsel hafızasına kalıcı bir iz bırakmayı amaçlıyor. Fotoğraf severler ve ilçe sakinleri, bu seçkiyi Arnavutköy Şehir Parkı'nda 6 Eylül'e kadar ziyaret edebilirler.

PROGRAM KAPSAMINDA YARIŞMADA DERECEYE GİREN FOTOĞRAF SANATÇILARINA DA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ