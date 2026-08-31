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Umut balonları Beyşehir'de Toprak Kaan'ın yüzünü güldürdü

22 ay süren kampanya yüzde 100'e ulaşan DMD'li 10 yaşındaki Toprak Kaan için Beyşehir'de düzenlenen 'Umut Balonları' etkinliğinde bin 500 balon bırakıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Umut balonları Beyşehir'de Toprak Kaan'ın yüzünü güldürdü

Başarıyı kutlamak için bir araya geldiler:

İstanbul'da yaşayan ve 2019 yılında Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan 10 yaşındaki Toprak Kaan Selvi için yürütülen yardım kampanyasının yüzde 100 hedefine ulaşması, Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Umut Balonları Buluşması' ile kutlandı. Kampanya, İstanbul Valiliği izniyle yaklaşık 22 ay boyunca sürdürüldü ve başarıyla tamamlandı.

Etkinlik, Beyşehir Gölü kıyısındaki tarihi Taşköprü önünde gerçekleştirildi. Toprak Kaan ve ailesinin yanı sıra kampanyaya destek veren çok sayıda vatandaş ve gönüllü buluşmaya katıldı; sevinç ve dayanışma hissi etkinliğin hakimiydi.

Etkinlikte coşku ve ortak kutlama:

Katılımcılar davul eşliğinde oynayıp halay çekerek aileye destek verdi. Yakılan meşaleler eşliğinde üzerinde 'Toprak Kaan kazandı' yazılı pasta kesildi; ardından aynı mesajı taşıyan yaklaşık bin 500 balon gökyüzüne bırakıldı. Gökyüzüne salınan balonlar arasında çocuğun isteği doğrultusunda siyah ve beyaz balonlar da yer aldı.

Toprak Kaan, yaşadığı mutluluğu dile getirerek etkinliğe katılanlara ve kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti; 'Herkesi çok seviyorum' diyerek en büyük hayalinin sağlığına kavuşmak olduğunu belirtti.

Tedavi planı ve aile açıklamaları:

Toprak Kaan'ın annesi Nigar Korlu Selvi, 22 aylık zorlu sürecin Beyşehir ve Türkiye'nin desteğiyle olumlu sonuçlandığını söyleyip, 'Büyük bir sevinç yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Toprak Kaan’a umut oldunuz. Duygularımızın tarifi yok. İyi ki varsınız' ifadelerini kullandı.

Babaanne Ayşegül Selvi de teşekkürlerini ileterek, 'Rabbimin yardımı, halkımızın desteğiyle bugün bu güzel günü kutluyoruz' dedi. Babaanne, tedavi sürecine ilişkin planı da paylaşarak İstanbul'da gerekli hazırlıkların yapılacağını ve Dubai'deki hastaneden gelecek çağrının ardından yaklaşık 10-15 gün içinde yola çıkılmasının planlandığını, orada ilacın alınmasının beklendiğini söyledi; 'Allah’ın izniyle şifasına kavuşup Türkiye’ye dönmesini bekliyoruz' sözlerini ekledi.

Dede Ömer Selvi mutluluklarını tarif edilemez bulduğunu belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti: 'İnşallah torunumuz sağlığına kavuşacak. Allah herkesten razı olsun.' Baba Yasin Alparslan Selvi ise 22 aylık süreç boyunca maddi ve manevi destek veren herkese minnetini ifade etti.

Etkinlik, kampanyanın tamamlanmasının ardından bölge halkının dayanışma ve umut duygusunu simgeleyen görsel bir kutlamayla son buldu; bırakılan balonlar, aile ve destekçilerin ortak sevinci olarak gökyüzünde süzüldü.

DMD HASTASI 10 YAŞINDAKİ TOPRAK KAAN SELVİ İÇİN 22 AYDIR YÜRÜTÜLEN YARDIM KAMPANYASININ YÜZDE...

DMD HASTASI 10 YAŞINDAKİ TOPRAK KAAN SELVİ İÇİN 22 AYDIR YÜRÜTÜLEN YARDIM KAMPANYASININ YÜZDE 100’E ULAŞMASI KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE DÜZENLENEN "UMUT BALONLARI BULUŞMASI" İLE KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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