Haymana’da Mangal Dağı’nda 30 Ağustos: son kalede anma ve kortej coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Ankara’nın Haymana ilçesinde sabahın erken saatlerinde Mangal Dağı Şehitliğindeki anma programıyla başladı. Gün boyu süren törenlerde sabah namazı, mezarlarda kurban ve dua, ilçe merkezinde ise çeşitli kültürel etkinlikler ile kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Mangal Dağı’nda anma ritüeli:

Program, Haymana Belediyesi organizasyonuyla Sakarya Meydan Muharebesinin önemli savunma hattı olarak kabul edilen Mangal Dağı Şehitliği’nde sabah namazının kılınmasıyla başladı. Giresun’dan gelen bir kafile otobüslerle ilçeye ulaşarak dedeleri için dua etti; Bursa’da yaşayan şehit torunları ise ellerindeki karanfilleri kabirlerin başucuna bıraktı. İlçe protokolü eşliğinde yapılan anmada Kur’an-ı Kerim tilaveti de yer aldı.

Günün ilerleyen saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin kahraman komutanlarından Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan adına ayrılan şehitlik ziyaret edildi. Anma programı, şehitlerin anısına gerçekleştirilen dualar ve törenlerle devam etti.

Kortej, klasik araçlar ve akşam yürüyüşü:

İlçe halkı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken etkinlikler arasında klasik araç sergisi ve akşam düzenlenen atlı, meşaleli ve klasik araçların katıldığı kortej yer aldı. Işıklar Caddesi’nden başlayıp Kent Meydanı’na kadar uzanan yürüyüşte binlerce Haymanalı ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü; cumhuriyet yıllarının araçları sokaklarda nostalji atmosferi yarattı.

Akşam programına katılan vatandaşlar arasında hem yerel halk hem de şehit yakınları bulunuyordu; Giresun’dan gelenlerin varlığı törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Yetkililerin vurguları ve tarihî hatırlatmalar:

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, törende yaptığı konuşmada ilçenin Sakarya Meydan Muharebesi bakımından taşıdığı öneme dikkat çekerek, 'Milli Mücadelemizin dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin kahramanlarına ev sahipliği yapan kadim ilçemiz Haymana’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı şehitlerimizi anarak ve milletimizin bağımsızlık meşalesini gururla taşıyarak kutladık' dedi ve Mangal Dağı’ndan Çal Dağı’na kadar hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ise Haymana’nın Türk tarihi açısından önemini vurguladı ve 'Türk milleti birlik olduğunda, inandığında başaramayacağı hiçbir şey yoktur' sözleriyle birlik mesajı verdi. Zorlu, Haymana’yı Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirileceği bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Haymana Kaymakamı Osman Sak ise bölgenin stratejik önemini hatırlatarak, 'Buradan sonra düşmanın gireceği yer Ankara’ydı. Burası savunulduğu için Ankara’mız, Başkentimiz kurtarıldı' ifadelerini kullandı. Kaymakam Sak, ayrıca Giresun’dan gelen gönüllü alayların, özellikle 42 ve 47’nci alayların fedakârlığına dikkat çekti.

Bursa Giresunlular Federasyon Başkanı Üzeyir Aktaş da konuşmasında, Çal Dağı ve Mangal Dağı’nın Giresunlu gönüllülerin mücadele sahası olduğunu hatırlatarak, 42’nci Alay Komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Alpaslan ve diğer alay şehitlerini rahmetle andıklarını belirtti.

Sembolik katılım ve kültürel miras:

Törene katılanların büyük kısmını şehit yakınları ve ilçe sakinleri oluşturdu; etkinlikler yerel kültür unsurlarını da ön plana çıkardı. Kortej ve klasik araçlar sergisi, Cumhuriyet tarihine ait görsel bir hafıza sundu ve özellikle genç ziyaretçiler arasında ilgi gördü. Günün sonunda düzenlenen meşaleli yürüyüş, Haymana’da zafer anısını canlı tutan sembolik bir kapanış oldu.

Program boyunca vurgulanan ortak tema, tarihin canlı tutulması ve şehitlere sahip çıkılması oldu; yetkililer, 30 Ağustos’un milletin birliğini ve bağımsızlık iradesini hatırlatan bir gün olarak yaşatılacağını belirtti.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, ANKARA'NIN HAYMANA İLÇESİNDE SABAHIN İLK IŞIKLARINDA MANGAL DAĞI ŞEHİTLİĞİ'NDE GÜN BOYU SÜREN ANMA PROGRAMLARI, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.