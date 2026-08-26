Arsuz’da belediye kepçesiyle çarpışan otomobil hurdaya döndü, iki yaralı

Kaza yerinde:

Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, Arsuz Belediyesi'ne ait kepçe ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil hurdaya döndü.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaralıları hızlı ve koordineli bir şekilde araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

HATAY'DA ARSUZ BELEDİYESİ’NE AİT KEPÇEYLE ÇARPIŞARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.