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Arsuz’da belediye kepçesiyle çarpışan otomobil hurdaya döndü, iki yaralı

Arsuz Nardüzü Mahallesi'nde belediye kepçesiyle otomobil çarpıştı; araç hurdaya döndü, iki kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 20:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arsuz’da belediye kepçesiyle çarpışan otomobil hurdaya döndü, iki yaralı

Kaza yerinde:

Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, Arsuz Belediyesi'ne ait kepçe ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil hurdaya döndü.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaralıları hızlı ve koordineli bir şekilde araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

HATAY&#039;DA ARSUZ BELEDİYESİ’NE AİT KEPÇEYLE ÇARPIŞARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ...

HATAY'DA ARSUZ BELEDİYESİ’NE AİT KEPÇEYLE ÇARPIŞARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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