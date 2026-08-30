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Bayburt'ta yeni eğitim yılı öncesi okullarda son kontroller yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, 2026-2027 öncesi Bayburt'ta 4 okulda yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta yeni eğitim yılı öncesi okullarda son kontroller yapıldı

Bayburt'ta okullarda son hazırlıklar denetlendi

ziyaret edilen okullar:

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıkları tamamlanan dört okulu yerinde inceledi.

Denetlenen okullar: Kaleardı 75. Yıl İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu ve Milli İrade Anadolu Lisesi.

inceleme sürecinde yapılan değerlendirmeler:

Kahraman, okulların eğitim ortamlarını gezerek sınıf düzenlemeleri ve kurum içi hazırlıkları yerinde gördü.

Okul idarecileriyle görüşmeler gerçekleştirerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

BAYBURT’TA EĞİTİM ÖĞRETİM HAZIRLIKLARI TAMAMLANAN OKULLARDA İNCELEME YAPILDI

BAYBURT’TA EĞİTİM ÖĞRETİM HAZIRLIKLARI TAMAMLANAN OKULLARDA İNCELEME YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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