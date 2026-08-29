Ata tohumunu yeniden yaşatan mühendisin köye dönüşü

Geri dönüş ve yaşam tercihleri:

42 yaşındaki harita mühendisi Hıdır Bulut, yaklaşık 20 yıl çalıştığı Rusya'dan, eşi Darina (35) ve iki kızıyla birlikte Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar Köyü'ne döndü. Bulut, çocuklarının telefon ve bilgisayardan uzak, doğayla iç içe büyümesini istemeleri ve ailenin köydeki yaşlı üyeleriyle daha fazla zaman geçirmesi için bu kararı aldı.

Uzun yıllar yurt dışında çalışmış olmasına rağmen Bulut, köy yaşamına dönmek için altyapısını önceden planladığını ve tarım ile hayvancılığa odaklanmayı hedeflediğini belirtiyor. Aile, arıcılık da yapıyor; hedefleri arasında geleneksel üretimi sürdürüp bölgeye örnek olmak da var.

Ata tohumunun yeniden yaşatma süreci:

Yaklaşık 7 yıl önce Bulut, Cumhuriyetle yaşıt bir amcanın ambarında korunan ata tohumlarından 7 torba aldı. Bu tohumlar ambarda 30-40 yıl kadar beklediği için çoğu haşere ve zararlılar nedeniyle zarar görmüş, kepekleşmiş durumdaydı. Toplamda tahmini 10 milyon tohum tanesinden yalnızca 37'si filizlendi.

Bulut, bu düşük başlangıç oranına rağmen tohumu toprağa verip sabırla çoğalttı. Arazinin özellikleri de işe yaradı: yerleşim yerlerine, fabrika dumanına ve GDO'lu ürünlere uzak bir dağın eteğinde bulunan topraklarda, hiçbir suni gübre veya zirai ilaç kullanılmadı. Bu koşulların, tohumun 'ata tohumu' niteliğini korumasına yardımcı olduğu vurgulandı.

Tersine göç, motivasyon ve gelecek hedefleri:

Bulut, "Buradan bir kişi olarak gittim, 4 kişi geri geldik" diyerek ailenin dönüşünü tersine göç örneği olarak tanımlıyor. Eşi Rus asıllı olan Darina'nın, Türkçeyi tam bilmemesine ve mesleğinde dereceli avukat olmasına rağmen köy yaşamını tercih etmesini de aile birlikteliğinin ve çocukların geleceğiyle ilgili tercihlerin bir göstergesi olarak açıkladı.

Bulut, büyük şehirlerde asgari ücretle yaşamanın sağlık ve doğal beslenme kaybına yol açtığını savunuyor. Amaçlarının çocuklarına tarımı, geçmişi ve doğal yaşamı öğretmek olduğunu, bunun yanında elde ettikleri ata tohumlarını çoğaltarak toprağı gelecek nesle temiz biçimde bırakmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

Elde edilen ilk başarılar, bölgedeki nadir korunmuş tohum kaynaklarının yeniden canlandırılabileceğini gösteriyor. Bulut'un çalışması, göç veren bir bölgeye dönük somut bir tersine göç örneği ve yerel biyolojik çeşitliliğin korunmasına dair bir uygulama niteliği taşıyor.

HIDIR BULUT, EŞİ VE İKİ KIZIYLA BİRLİKTE DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAMAK VE ATA TOHUMLARINI YENİDEN ÜRETMEK İÇİN TUNCELİ'NİN NAZIMİYE İLÇESİNE BAĞLI GÜZELPINAR KÖYÜ'NE DÖNDÜ.