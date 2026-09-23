Aksaray'da öğrenciler minibüste üst üste taşınırken görüntülendi

Aksaray'da servis yolculuğunda tehlikeli görüntüler:

Aksaray Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarından 75. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan bir servis minibüsünde çekilen görüntüler, öğrencilerin mevcudun çok üzerinde taşındığını ortaya koydu. Cep telefonu kameralarıyla kayda geçen anlarda, minibüsün tıka basa dolu olduğu ve bazı öğrencilerin ayakta seyretmek zorunda kaldığı görülüyor.

görüntülerin içeriği:

Kayıtlarda kimi öğrencilerin koltukta oturanların kucağında oturduğu, kimi öğrencilerin ise üzerlerine yatacak şekilde konumlandığı yer alıyor. Servis içindeki kalabalık, özellikle hareket halinde güvenlik risklerini artırırken görüntüleri çeken öğrenciler yaşananlara tepkili. O anlar sosyal medyada paylaşılınca olay geniş yankı buldu.

veliler ve emniyet tepkisi:

Durumdan rahatsız olan velilerin emniyete başvurması üzerine inceleme başlatıldı. Olayla ilgili yetkililer, taşımacılığın mevzuata aykırı olduğu iddialarını araştırıyor. Veliler, çocukların güvenli ulaşım hakkının korunmasını talep ederken, servis işletmesinin alınan öğrenci sayısı ve taşıma koşulları hakkında bilgi verileceği bildirildi.

Görüntüler, okula gidiş ve dönüşlerde dikkat edilmesi gereken güvenlik standartlarını yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer ve okul yönetimi sürecin takibini yapacaklarını duyurdu; soruşturmanın sonucu beklenecek.

AKSARAY'DA LİSE ÖĞRENCİLERİNİ OKULA GÖTÜREN VE FAZLA SAYIDA ÖĞRENCİ ALARAK ULAŞIM SAĞLAMAYA ÇALIŞAN ÖĞRENCİ SERVİS MİNİBÜSÜNDEKİ GÖRÜNTÜLER HERKESİ ŞAŞIRTTI.