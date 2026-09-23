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WhatsApp'ta Erdoğan ve Gürlek ile birlikte gibi fotoğraf paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Ankara Başsavcılığı, WhatsApp durumunda yapay zekâ ile üretildiği değerlendirilen Erdoğan ve Gürlek fotoğrafları paylaşan Mehmet Ç.'yi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

WhatsApp'ta Erdoğan ve Gürlek ile birlikte gibi fotoğraf paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma ve tespitler:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/214389 sayılı soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüpheli Mehmet Ç. (53) hakkında WhatsApp durumunda paylaşım yaptığı yönünde tespitler yapıldı. İddiaya göre paylaşılan içerikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikteymiş izlenimi veren fotoğraflar ile şüphelinin kendi fotoğrafları yer aldı.

Paylaşımların niteliği:

Savcılık, söz konusu fotoğrafların yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğu değerlendirmesini not etti. Paylaşımların, şüphelinin kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu kanaatine varıldı.

Gözaltı ve sonraki adımlar:

Bu tespitler üzerine şüpheli, 23 Eylül tarihinde Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen işlem sonucunda şüphelinin mevcutlu şekilde adli mercilere sevk edilmesi beklendiği bildirildi. Haber metninde yer aldığı üzere şüphelinin Ankara doğumlu olduğu ve 4 ayrı suç kaydı bulunduğu kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir ve adli süreç devam etmektedir.

ŞAHSIN PAYLAŞIMLARI

ŞAHSIN PAYLAŞIMLARI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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