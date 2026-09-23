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İnegöl girişinde yağışta kayıp sıvı tuz tankeri yağmur suyu kanalına devrildi

İnegöl'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 59 AHF 668 plakalı sıvı tuz tankeri yağmur suyu kanalına devrildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:14

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnegöl girişinde yağışta kayıp sıvı tuz tankeri yağmur suyu kanalına devrildi

Kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl yönünden Bursa istikametine seyir halinde olan Güven M. (40) idaresindeki 59 AHF 668 plakalı, sıvı tuz yüklü tanker, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, yapılan ilk tedavi sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki sağlık durumuyla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada sürücünün durumunun hafif yaralanma olarak değerlendirildiği bildirildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Devrilen tankerin taşıdığı yük dikkate alınarak çevrede güvenlik önlemleri alındı ve olay yerinde kontrol sağlandı. Kaza nedeniyle oluşabilecek risklere karşı ilgili ekiplerce tedbirler uygulandı. Olayla ilgili tahkikat ve detaylı inceleme ise yetkililer tarafından sürdürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN SIVI TUZ YÜKLÜ...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN SIVI TUZ YÜKLÜ TANKER, YAĞMUR SUYU KANALINA DEVRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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