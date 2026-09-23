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Arnavutköy'de okul kantinlerinde kapsamlı hijyen ve etiket denetimi

Arnavutköy Belediyesi okul kantinlerinde hijyen, son kullanma tarihleri, ambalaj ve fiyat etiketlerini denetleyip öğrenci sağlığını koruyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:09

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de okul kantinlerinde kapsamlı hijyen ve etiket denetimi

Denetim çalışması:

Arnavutköy Belediyesi bünyesindeki Zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde amaç, öğrencilerin okul ortamında sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamaktır.

Denetim kapsamı:

Ekipler; satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, ambalaj ve muhafaza şartları, kantinlerin genel temizlik ve hijyen durumu ile fiyat etiketleri ve satış koşullarını titizlikle inceledi. Tespit edilen uygunsuzluklarda gerekli uyarılar yapıldı ve kantin işletmecilerine uygulanması gereken kurallar hakkında bilgilendirme verildi.

İzleme ve süreklilik:

Denetimler, eğitim-öğretim yılı boyunca belirli aralıklarla sürecek. Arnavutköy Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda düzenli kontroller yaparak öğrencilerin sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDAYA ULAŞMASI AMACIYLA OKUL KANTİNLERİNE...

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDAYA ULAŞMASI AMACIYLA OKUL KANTİNLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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