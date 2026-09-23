Muğla'da kültür ve sanat dört gün boyunca meydanlara taşınıyor

Muğla'da kültür ve sanat dört gün boyunca hakim olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği, 25 Eylül Cuma akşamı başlayıp dört gün boyunca devam edecek. Açılış programı 25 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Menteşe Kent Meydanı'nda yapılacak ve kent genelinde çok sayıda etkinlik eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Programdan öne çıkan etkinlikler:

Şenlik programında konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, söyleşiler, çocuklara yönelik etkinlikler ve çeşitli atölye çalışmaları yer alıyor. Etkinlikler arasında özellikle 27 Eylül Pazar günü saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak olan sanatçı Gökçe konseri dikkat çekiyor.

Aynı gün sabah düzenlenecek geleneksel kavun yarışması Narlı Kahve'de saat 11.00'de başlayacak. Kavun Şenliği kapsamında MUSANDER Resim Sergisi, yerel üretici stantları ve Hamdi Demirtaş konseri de ziyaretçilerle buluşacak. Yarışma öncesinde saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan Karabağlar Yaylası'na bir doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Uçurtma atölyesi ve belediye daveti:

Şenliğe katılacak uluslararası isimlerden biri de kendi tasarımı uçurtmasıyla Çin'de düzenlenen festivalde altın madalya kazanmış olan uçurtma sanatçısı Zahit Mungan. Mungan, 27 Eylül Pazar günü Menteşe Çocuk Bilim Parkı'nın arkasındaki alanda gerçekleştirilecek uçurtma atölyesinde katılımcılarla buluşacak.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, tüm vatandaşları şenliğe davet ederek kentin tarihini, doğal ve kültürel mirasını, korunmuş yapılarını ve yöresel lezzetlerini uluslararası alanda görünür kılmak istediklerini vurguladı. Başkan Köksal Aras, "Dört gün sürecek şenliğimizde konserden tiyatroya, sergiden atölyelere kadar çok renkli ve çeşitli etkinliklere yer verdik. Muğla’mızın kültürel mirasını sanatla birlikte yaşatacağımız bu şenlikte hep birlikte olalım. Tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

Şenlik, Menteşe'yi kültür, sanat ve müzikle buluşturarak yerel üreticilerden sanatçılara, çocuk etkinliklerinden açık hava gösterilerine kadar geniş bir yelpazede etkinlik sunmayı hedefliyor. Vatandaşlara hem izleme hem de atölye ve yarışmalarla katılma imkanları sağlanacak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE MENTEŞE BELEDİYESİ’NİN İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN VE DÖRT GÜN SÜRECEK ŞENLİKTE KONSERLER, TİYATRO GÖSTERİLERİ, SERGİLER, SÖYLEŞİLER, ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER VE ÇEŞİTLİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI YER ALACAK.