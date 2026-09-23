Babadağ şiire döndü: bir çocuğun dizeleriyle ilçenin yeniden keşfi

Babadağ şiirin izinde yeniden okunuyor

Denizli'nin tarihi ve kültürel dokusuyla bilinen ilçesi Babadağ, bu kez sosyal sorumluluk odağı bir çalışmayla gündemde. Umut Çocukları Derneği ve dernek başkanı Nesrin Akbeyik öncülüğünde ilçeyi ziyaret eden özel ihtiyaçlı kız çocuğu Merve Biyikoğlu, Babadağ'ın atmosferinden ilham alarak yazdığı şiirle dikkat çekti. Dar sokaklar, asırlık evler ve dik yamaçlar Merve'nin dizelerinde yeni bir anlatı kazandı.

projenin odağı:

Merve Biyikoğlu'nun şiirinde Babadağ'ın dünyaca bilinen dokuma kültürü, tezgâhlar ve el emeği havlular öne çıkıyor. Şairin sade ve duygulu dili, ilçenin somut unsurlarını çocuk gözünün saf bakışıyla birleştiriyor; böylece hem yerel zanaat hem de yaşam ritmi şiirin temel ögelerini oluşturuyor. Elde edilen şiir metni, planlanan klip çalışmasıyla görsel bir anlatıma dönüştürülecek ve metnin taşıdığı duygunun geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

belediyenin rolü:

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral projenin hayata geçmesinde aktif destek verdi. Başkan Kumral'ın özel ihtiyaçlı çocukların sanatsal faaliyetlerine verdiği desteğin, hem bireylerin özgüvenine katkı sağladığı hem de ilçenin tanıtımına olumlu yansıdığı vurgulandı. Dernek Başkanı Nesrin Akbeyik bu çerçevede şunları söyledi: “Başkan Kumral’ın bu yaklaşımı, yerel yönetim anlayışının sadece altyapı ve hizmetle sınırlı olmadığını; aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal projelere de gönül veren bir vizyonu yansıttığını gösteriyor. Özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal hayata katılımını önemseyen, sanata ve çocuklara değer veren tutumuyla Başkan Murat Kumral, Babadağ’da gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Bu anlamlı proje, bir çocuğun kaleminden çıkan dizelerle Babadağ’ı yeniden keşfettirirken, Başkan Murat Kumral’ın desteğiyle hayata geçen sosyal sorumluluk çalışmalarının da ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.”

Yapılacak klip çalışması, projenin yerel sınırları aşarak daha geniş bir izleyiciye ulaşmasını sağlayacak. Bu sayede hem Merve Biyikoğlu gibi özel ihtiyaçlı bireylerin sanatsal üretimleri görünür hale gelecek hem de Babadağ'ın tarihi ve dokuma geleneği yeni bir anlatımla tanıtılmış olacak. Proje, kültürel mirasın çocukların gözünden yeniden yorumlanması ve sosyal katılımın güçlenmesi açısından örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor.

DENİZLİ’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN İLÇESİ BABADAĞ, BU KEZ ANLAMLI BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.