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Atakum’da gece yangını: 53 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti

Atakum Taflan’daki parke tesisinde lambadan çıkan kıvılcımın rüzgârın etkisiyle bitişikteki ahıra sıçraması sonucu, ahırdaki 53 büyükbaş hayvan alev ve dumandan telef oldu.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Atakum’da gece yangını: 53 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti

yangının gelişimi ve müdahale:

Olay, saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde bulunan Atakum Belediyesi İlhan Kılıç Taflan Kilitli Taş Parke Tesisinde başladı. Tesisteki bir lambadan çıktığı belirtilen kıvılcım kısa sürede alevlenme oluşturdu ve yangın, rüzgârın etkisiyle tesisin bitişiğindeki ahıra sıçradı.

Ahırda bağlı bulunan hayvanlar alev ve yoğun duman nedeniyle kaçamayarak zarar gördü; yetkililerin verdiği bilgiye göre 53 büyükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

belediye açıklaması ve tesis hasarı:

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, yangının tesis içindeki lambadan kaynaklandığını ve bu durumun kamera kayıtlarında da göründüğünü bildirdi. Yıldız, ahırın tesisin sıfırında yer aldığını, hayvanların bağlı olduğunu ve rüzgârın yangının hızla yayılmasında etkili olduğunu söyledi.

Tesiste ağır yapı hasarı olmadığı; ancak yem kırma makinesinin elektronik aksamları ile paletlerin yandığı ifade edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yangının kesin nedeninin yapılacak incelemelerle netleştirileceğini belirtti.

Not: Olayda hayatını kaybeden hayvan sayısı, yangının kaynağı ve müdahale bilgileri yetkililerce bildirilen rakam ve beyanlara dayanmaktadır.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE KİLİTLİ TAŞ PARKE TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN, BİTİŞİĞİNDEKİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE KİLİTLİ TAŞ PARKE TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN, BİTİŞİĞİNDEKİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN AHIRINA SIÇRADI. YANGIN VE YOĞUN DUMANDAN ETKİLENEN 53 DANA TELEF OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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