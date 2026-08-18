Dolar 47,9210 -0,01%
Euro 55,5038 -0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.769,96 -0,60%
EUR/USD 1,1575 -0,01%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Çine'de rüzgarın hızlandırdığı zirai alandaki yangına müdahale sürüyor

Çine'nin Hallaçlar Mahallesi'nde çıkan zirai yangına itfaiye ve orman ekipleri hava ve kara müdahalesiyle zamanla kontrol altına almaya çalışıyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çine'de rüzgarın hızlandırdığı zirai alandaki yangına müdahale sürüyor

Çine'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın Çine ilçesi Hallaçlar Mahallesi'nde meydana gelen zirai alan yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında başladı ve bölgeden gelen ihbar üzerine ekipler hızla harekete geçti.

müdahale ekipleri:

Yangına müdahale için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimin ardından itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sahada koordineli şekilde çalışıyor.

müdahale şekli ve süreç:

Ekipler yangını kontrol altına almak için hem kara hem de hava araçlarıyla müdahaleyi sürdürüyor. Hava araçlarının sortileriyle desteklenen söndürme çalışmalarında, rüzgârın etkisi yangının hızla yayılmasına neden olduğundan ekiplerin çabası yoğunlaşıyor.

Saha ekipleri ve yetkililer, yangını kontrol altına almak ve çevredeki tarım arazilerindeki zararları en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AYDIN&#039;IN ÇİNE İLÇESİNDE ZİRAİ ALANDA BAŞLAYAN YANGINA EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ...

AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE ZİRAİ ALANDA BAŞLAYAN YANGINA EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası