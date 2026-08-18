Çine'de rüzgarın hızlandırdığı zirai alandaki yangına müdahale sürüyor

Çine'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın Çine ilçesi Hallaçlar Mahallesi'nde meydana gelen zirai alan yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında başladı ve bölgeden gelen ihbar üzerine ekipler hızla harekete geçti.

müdahale ekipleri:

Yangına müdahale için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimin ardından itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sahada koordineli şekilde çalışıyor.

müdahale şekli ve süreç:

Ekipler yangını kontrol altına almak için hem kara hem de hava araçlarıyla müdahaleyi sürdürüyor. Hava araçlarının sortileriyle desteklenen söndürme çalışmalarında, rüzgârın etkisi yangının hızla yayılmasına neden olduğundan ekiplerin çabası yoğunlaşıyor.

Saha ekipleri ve yetkililer, yangını kontrol altına almak ve çevredeki tarım arazilerindeki zararları en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE ZİRAİ ALANDA BAŞLAYAN YANGINA EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.