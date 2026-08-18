Avşa sakinleri sokakta: konser değil, kalıcı su istiyoruz

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda devam eden su sıkıntısı, ada halkını sokağa döktü. Ada sakinleri, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan sorunun yaklaşık 3 yıldır sürdüğünü belirterek yetkililerden kalıcı çözümler talep etti.

sokaklarda tepkiler:

Vatandaşlar, 15 Haziran'dan bu yana adaya düzenli ve yeterli su verilmediğini öne sürerek sokaklarda sloganlar attı. Yürüyüş sonunda Marmara Adalar Belediyesi Avşa Ek Hizmet Binası önünde toplanan grup, belediye ve yöneticilere seslerini duyurmaya çalıştı.

Protesto sırasında bazı vatandaşlar belediye başkanı Aydın Dinçer'e tepki gösterdi; katılımcılar sık sık "Konser değil, su istiyoruz" şeklinde slogan attı. Eylemde gündeme gelen şikayetler arasında bulaşık ve çamaşır yıkamada güçlük çekilmesi ile kişisel hijyenin sağlanmasında yaşanan aksaklıklar yer aldı.

beklenen adımlar:

Adres gösterilen geçici uygulamaların ötesinde, ada sakinleri kalıcı altyapı yatırımları yapılmasını talep ediyor. Protestocular zaman zaman 5 litrelik pet şişelerde su taşıyarak banyo yapmak zorunda kaldıklarını anlattı ve bu koşulların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yaşanan sorunun çözümü için BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün Avşa Adası'na gelmesinin beklendiği belirtildi. Ada halkı yetkililerden, yaz aylarında tekrarlayan kesintileri önleyecek kalıcı teknik ve yatırım planlarının hayata geçirilmesini istiyor.

Protesto, sakinlerin günlük ihtiyaçlarını karşılama güçlüğünü görünür kılardı; talep açık: geçici düzenlemeler yerine sürdürülebilir ve kalıcı çözümler.

BALIKESİR'İN MARMARA İLÇESİNE BAĞLI AVŞA ADASI'NDA UZUN SÜREDİR YAŞANAN SU SIKINTISI VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ. ADA SAKİNLERİ, YAKLAŞIK 3 YILDIR ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA YAŞANAN SU SORUNUNA TEPKİ GÖSTERMEK AMACIYLA PROTESTO DÜZENLEDİ.