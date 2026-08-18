Avm otoparkında ambulans alanına park edilen 25 milyon liralık Cadillac tepki çekti

Olayın ayrıntıları:

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan Alışveriş Merkezi otoparkında, acil durumlarda ambulansların kullanması için ayrılan alana yaklaşık 25 milyon lira değerindeki Cadillac marka bir otomobil park edildi. Söz konusu araç, 34 KB 3454 plakayla bir süre böyle bekledi ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

ambulans erişimi ve tepki:

Ambulansların giriş ve çıkışını kolaylaştırmak amacıyla ayrılan alanın özel bir araç tarafından kullanılması çevrede tepki topladı. Vatandaşlar, acil müdahale gerektiren durumlarda bu tür alanların açık tutulmasının önemine işaret etti.

olayın gözlemlenen etkileri:

Olay yerinde aracın bir süre alanda beklemesi, acil sağlık hizmetlerinin hızlı erişimine yönelik endişeleri gündeme getirdi. Görüntüler çevredeki tepkileri beraberinde getirdi ve bölgedeki vatandaşlar duruma dikkat çekti.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE BULUNAN ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE, ACİL DURUMLARDA AMBULANSLARIN KULLANMASI İÇİN AYRILAN ALANA YAKLAŞIK 25 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ LÜKS ARACIN PARK EDİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ.