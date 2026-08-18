Dolar 47,9210 -0,01%
Euro 55,5038 -0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.769,96 -0,60%
EUR/USD 1,1575 -0,01%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Kuyucak gişelerinde sahte zeytinyağı taşımasına baskın

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek üzere taşındığı tespit edilen 4.780 litre taklit zeytinyağı ele geçirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuyucak gişelerinde sahte zeytinyağı taşımasına baskın

operasyonun ayrıntıları:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler Kuyucak gişelerinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan incelemede, halk sağlığını tehlikeye atmak amacıyla piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen ürünlere rastlandı.

ele geçirilen ürün ve piyasa değeri:

Araçta yapılan aramada toplam 4 bin 780 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 780 bin 400 TL olduğu tespit edildi ve ele geçirilen maddelere el konuldu.

şüpheliler ve soruşturmanın seyri:

Operasyon sırasında araç sürücüsü B.C.A. (26) ile yolcu olarak bulunan C.O. (27) gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü, jandarma ekiplerinin olası dağıtıcılara ve tedarik zincirine yönelik çalışmaları devam ettirdiği bildirildi.

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA, PİYASAYA SÜRÜLMEK...

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA, PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZERE TAŞINDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 4 BİN 780 LİTRE TAKLİT VE TAĞŞİŞ ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ. ÜRÜNLERİN PİYASA DEĞERİNİN YAKLAŞIK 780 BİN 400 TL OLDUĞU BELİRLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası