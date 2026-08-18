Kuyucak gişelerinde sahte zeytinyağı taşımasına baskın

operasyonun ayrıntıları:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler Kuyucak gişelerinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan incelemede, halk sağlığını tehlikeye atmak amacıyla piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen ürünlere rastlandı.

ele geçirilen ürün ve piyasa değeri:

Araçta yapılan aramada toplam 4 bin 780 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 780 bin 400 TL olduğu tespit edildi ve ele geçirilen maddelere el konuldu.

şüpheliler ve soruşturmanın seyri:

Operasyon sırasında araç sürücüsü B.C.A. (26) ile yolcu olarak bulunan C.O. (27) gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü, jandarma ekiplerinin olası dağıtıcılara ve tedarik zincirine yönelik çalışmaları devam ettirdiği bildirildi.

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA, PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZERE TAŞINDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 4 BİN 780 LİTRE TAKLİT VE TAĞŞİŞ ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ. ÜRÜNLERİN PİYASA DEĞERİNİN YAKLAŞIK 780 BİN 400 TL OLDUĞU BELİRLENDİ.