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Anadolu otoyolunda üç aracın karıştığı kaza otoyolu kilitledi, bir kişi yaralandı

Düzce Asarsuyu Köprüsü'nde 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada kamyonet devrildi, bir kişi yaralandı; otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:01

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Anadolu otoyolunda üç aracın karıştığı kaza otoyolu kilitledi, bir kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

Anadolu Otoyolu Düzce Üçköprü köyü mevkii, Asarsuyu Köprüsü üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 tır ile 1 kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, olayda 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe uygun hale getirmek için çalışmalara başladı.

Otoyolda ulaşım ve inceleme:

Kaza nedeniyle otoyolda yoğunluk yaşanırken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafiğin normale dönmesi için ekipler yol temizliği ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

ANADOLU OTOYOLU ASARSUYU KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE 2 TIR VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA...

ANADOLU OTOYOLU ASARSUYU KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE 2 TIR VE 1 KAMYONETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA DEVRİLEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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