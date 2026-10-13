ATSO adayı Çetin'den Serik’e yatırım odaklı yol haritası

ATSO başkan adayı Davut Çetin Serik ziyaretinde projelerini anlattı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan adayı Davut Çetin, Serik ilçesinde iş dünyası ve esnaf temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Serik Toptancı Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Yusuf Yılmaz, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İdris Barut ile Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran ile bir araya geldi. Çetin, ayrıca ilçedeki ATSO üyeleriyle buluşup yeni dönem hedef ve projelerini paylaştı.

Serik'in ekonomideki yeri ve üyeye yönelik anlayış:

Çetin, Serik’in ATSO içinde üye yoğunluğu ve ekonomik katkı bakımından özel bir konuma sahip olduğunu vurguladı. İlçeyi "turizmden tarıma, ticaretten hizmet sektörüne kadar Antalya ekonomisinin en güçlü merkezlerinden biri" olarak tanımlayan Çetin, ATSO yönetiminin işlevinin yalnızca aidat toplamak olmadığını belirtti. "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın görevi yalnızca üyelerinden aidat toplamak değildir. Üyelerimizin işini büyütecek, rekabet gücünü artıracak, eğitimden dijital dönüşüme, ihracattan finansmana kadar ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar üretmek zorundayız," diye konuştu.

Kalıcı yatırım sözü ve geçmişteki engeller:

Çetin, görevde bulunduğu dönemde Serik’e kalıcı bir yatırım kazandırma hedeflerinin olduğunu, ancak o dönemde kendilerine uygun bir yer gösterilememesi nedeniyle yatırımın gerçekleştirilemediğini anlattı. Bu nedenle benzer yatırımları önce Kemere, daha sonra da Elmalıa yönlendirdiklerini söyleyen Çetin, Serik için verdikleri sözü şimdi yerine getirmek istediklerini ifade etti. "Göreve gelmemiz halinde belediyemizin göstereceği uygun bir alanda Serik’e, üyelerimizin ve ilçemizin uzun yıllar faydalanacağı kalıcı bir yatırım kazandıracağız. Bu bizim Serik’e sözümüzdür," dedi.

Çetin, yapılacak yatırımın yalnızca fiziki bir yapı olmayacağını; bölgedeki üyelerin ihtiyaçlarına cevap verecek, hizmet üretecek ve geleceğe değer katacak bir proje olacağını belirtti. Bu kapsamda yatırımın planlama aşamasında yerel yönetimler ve oda üyeleriyle koordineli hareket edileceğini vurguladı.

Üyelere yönelik somut proje vaadleri:

Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler arasında üyelerin finansmana erişimini kolaylaştırma, dijital dönüşümü destekleme, ihracat kapasitesini artırma ve nitelikli iş gücüne erişimi sağlama başlıkları öne çıktı. Çetin, "İlçelerimizi merkezin dışında görmeyen, her üyemize eşit hizmet götüren bir ATSO anlayışını yeniden hâkim kılacağız" diyerek, projelerin üyelerin rekabet gücünü yükseltmeye odaklanacağını söyledi.

Ziyaretleri sırasında Serik iş dünyasının taleplerini, öneri ve beklentilerini dinleyen Çetin, yeni dönemde ATSO'nun "üyeleriyle birlikte karar alan, sahada olan ve çözüm üreten" bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğini belirtti. Ziyarette öne çıkan ihtiyaçlar ve öncelikler, ilerleyen dönemde hazırlanacak proje ve yatırım programlarına temel oluşturacak.

Çetin’in Serik programı, hem mevcut sorunların tespiti hem de bölgeye yönelik uzun vadeli bir yatırım sözü etrafında şekillendi; adayın vaatleri, ilçedeki oda üyeleri ve yerel yöneticilerle kurulacak iş birliğiyle somutlaştırılacak.

SERİK BELEDİYE BAŞKANI KADİR KUMBUL, SERİK TOPTANCI HALİ KOMİSYONCULAR DERNEĞİ BAŞKANI YUSUF YILMAZ, SERİK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI İDRİS BARUT, SERİK ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANI BAYAR SAVRAN’I ZİYARET EDEN DAVUT ÇETİN, İLÇEDEKİ ATSO ÜYELERİYLE DE BULUŞARAK YENİ DÖNEM PROJE VE HEDEFLERİNİ ANLATTI.