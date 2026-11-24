Yakıt tercihlerinde 2015-2025 dönüşümü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, otomobillerin 2015-2025 döneminde yollarda daha fazla mesafe kateddiğini ve yakıt türü tercihlerinde belirgin bir değişim yaşandığını gösteriyor. 2015'te toplam 135 milyar 695 milyon kilometre) olan otomobil mesafesi, 2025'te yüzde 68 artarak 228 milyar 18 milyon kilometreye yükseldi. Genel taşıt-kilometre ise 2025'te toplam 395 milyar 264 milyon kilometre olarak kaydedildi; taşıt sayısında bir önceki yıla göre yüzde 7,8, toplam taşıt-kilometrede yüzde 3,2 artış görüldü.

taşıt türlerinin ve yıllık ortalamaların dağılımı:

2025 yılında kat edilen toplam mesafenin yüzde 57,7'si otomobiller, yüzde 19,1'i kamyonetler, yüzde 8,3'ü motosikletler, yüzde 5,7'si çekiciler, yüzde 3,7'si kamyonlar, yüzde 3,3'ü minibüsler, yüzde 1,8'i otobüsler ve yüzde 0,5'i özel amaçlı taşıtlar tarafından gerçekleştirildi. Taşıtların yıllık ortalama mesafelerinde çekiciler 65 bin 479 kilometre ile ilk sırada yer alırken, otobüsler 33 bin 263, minibüsler 24 bin 257, kamyonlar 21 bin 812, özel amaçlı taşıtlar 17 bin 649, kamyonetler 15 bin 758, otomobiller 13 bin 581 ve motosikletler 4 bin 913 kilometre yol yaptı.

yakıt türlerine göre kilometre ve pay değişimleri:

Toplam otomobil mesafesi artış gösterse de yakıt bazlı pay dağılımı farklı bir seyir izledi. Dizel otomobiller 2015'te 59 milyar 467 milyon kilometre ile toplamın yüzde 43,82