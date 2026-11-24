Programın ayrıntıları:

Beykoz Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ilçede ve Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM) bünyesinde görev yapan öğretmenleri Boğaz turu ve akşam yemeğinde bir araya getirdi. Etkinlik, Valide Sultan Gemisinde gerçekleştirildi. Programa; Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan, belediye başkan yardımcıları Nusret Burak Karaçam ve Sedat Altun, Millî Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Gün boyunca BEYSEM Müzik Akademisi eğitmenleri tarafından sunulan müzik dinletisi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Belediye yetkililerinin mesajı:

Özlem Vural Gürzel konuşmasında, gemisini bu özel günde Beykozlu öğretmenlere tahsis eden kardeş belediye Üsküdar Belediyesi'ne teşekkür ederek söze başladı. Ailesinde öğretmenlerin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Gürzel, ''Hem büyükbabası hem de babası öğretmen olan biri olarak eğitim camiasına her zaman çok yakın oldum. Babamın bize her zaman söylediği bir söz vardı: ‘Öğretmenlerini asla şikâyet etme. Öğretmense vardır bir bildiği.’ Bizler öğretmenlerimizin disiplinine ve emeğine değer veren bir kültürle yetiştik. Sizlerin üstlendiği sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu çok iyi biliyoruz. Çocuklarımız günlerinin büyük bölümünü sizlerle geçiriyor; mutluluklarını, üzüntülerini ve ihtiyaçlarını ilk siz fark ediyorsunuz. Onların hayatında unutulmayacak izler bırakıyorsunuz. İyi ki varsınız'' dedi.

Eğitim yatırımları ve beklentiler:

Gürzel, konuşmasında Beykoz'daki eğitim yatırımlarına ve öğretmenlerin sahada karşılaştığı zorluklara da değinerek, ''Beykoz’da birçok okulun inşaatı devam ediyor. İkili eğitimin azaltılması, yeni okulların kazandırılması ve özellikle eksikliği hissedilen liselerimiz için Valiliğimiz ve Millî Eğitim Bakanlığımızla yakın diyalog içerisindeyiz. Beykoz’un eğitim seviyesini yükseltmek ortak hedefimiz. Öte yandan, ilçemizin coğrafi yapısı nedeniyle yaşanan ulaşım zorluklarının ve konut bulma güçlüğünün de farkındayız. Öğretmenlerimizin ilçemizde daha rahat görev yapabilmeleri için bu sorunlara çözüm üretmeyi önemsiyoruz. Beykoz Belediyesi olarak yalnızca öğrencilerimizin değil, öğretmenlerimizin de her zaman yanındayız.'' ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda Gürzel, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sevcenur Özcan ise programda öğretmenlik mesleğinin toplum üzerindeki önemine dikkat çekti: ''Hiçbir insan yoktur ki hayatında bir öğretmenle karşılaşmamış olsun. Bizler toplumu şekillendiren, topluma yön veren insanlarız. Öğretmen olduğum için kendi mesleğimiz hakkında konuşmak bizlere biraz zor geliyor. Hepinize sağlık ve sıhhat diliyorum. Beykoz, çalışılabilecek en güzel ilçelerden birisi. İlçemiz tarihinde ilk kez öğretmenlerimize yönelik böyle bir tekne gezisi düzenleniyor. Bu güzel etkinlik için kıymetli Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyorum.''

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve günün anısına hazırlanan hediyelerin takdimi ile sona erdi.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL