Avcılar'da iki katlı binada operasyon: 20 kilo 525 gram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonun detayları:

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen iki katlı bir binanın giriş katındaki daireyi uzun süre takip etti. Savcılıktan alınan arama ve el koyma izninin ardından ekipler dün adrese baskın düzenledi.

Baskında yapılan aramalarda 20 kilo 525 gram kristal metamfetamin, 30 gram eroin, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14.600 lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere ve delillere el konuldu.

Gözaltı ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında E.S. isimli kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı ve ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında yürütülüyor.

Emniyet yetkilileri, operasyonun bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti; adli işlemler ve soruşturma süreci devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER.