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Ordu'da trafik denetimlerinde ihlaller hız ve kasksızlıkta yoğunlaştı

Ordu'da bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 184 araç kontrol edildi; 2 bin 917 sürücüye işlem uygulandı, 42 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ordu'da trafik denetimlerinde ihlaller hız ve kasksızlıkta yoğunlaştı

Denetim sonuçları:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde toplam 16 bin 184 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bu dönemde il genelinde 63 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve kazalarda 90 kişi yaralandı.

İhlal türleri ve sayılandırma:

Denetimler sırasında tespit edilen başlıca ihlaller ve uygulanan cezalar şöyle kaydedildi: 40 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 41 sürücü modifiyeli araç kullanmaktan, 32 sürücü hatalı şerit değiştirmekten, 63 sürücü kırmızı ışık ihlalinden ceza aldı. Hız sınırlarını aşmaktan 540, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan 98 sürücüye, emniyet kemeri kullanmamaktan 368, motosiklet kaskı kullanmamaktan 184 sürücüye ve yüksek sesle müzik dinlemekten 68 araç sürücüsüne işlem uygulanmıştır.

Uygulanan yaptırımlar ve takip:

Denetimler kapsamında toplam 2 bin 917 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 42 araç trafikten men edildi ve 40 sürücü belgesinin geri alınması işlemi gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi ve ekiplerin denetimlerine devam edeceği vurgulandı.

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 16 BİN 184 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ...

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 16 BİN 184 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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