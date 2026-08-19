Çalı Mahallesi'nde plastik istifi alev aldı, gökyüzü siyah dumana büründü

Çalı Mahallesi'nde plastik yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde istiflenen plastik malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler, çevreye yoğun ve siyah duman yayılmasına neden oldu.

yangının seyri:

Olay, bahçede depolanan plastiklerin bir noktadan alev almasıyla başladı. Alevlerin plastik yüzeylerde hızla yayılması sonucu yükselen siyah dumanlar geniş bir alandan görülürken, bölgedeki vatandaşlar tedirginlik yaşadı ve durumu yetkililere bildirdi.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi; olay yerinde yapılan ilk gözlemlerde plastiklerin alev almasının yangının hızla yayılmasında etkili olduğu bildirildi.

itfaiyenin müdahalesi ve soruşturma:

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve kısa sürede söndürme çalışmaları sonuç verdi. Olayda yaralanan olmadı.

Yetkililer, yangının nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlattı. Soruşturma tamamlanana dek, yangının kesin çıkış sebebi hakkında resmi açıklama yapılmayacağı kaydedildi.

Vatandaşlara göre, dumanın yoğunluğu çevrede kısa süreli panik yarattı; yetkililer çevre güvenliği ve olası sağlık etkileri açısından gerekli tedbirleri aldı.

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