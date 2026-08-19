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Iğdır'da 524 sahte 100'lük dolar ele geçirildi

Iğdır jandarma ekipleri, S.K.'nin üzerinde 524 adet sahte 100 doları ele geçirerek yaklaşık 2,51 milyon TL değerindeki paranın piyasaya sürülmesini engelledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Iğdır'da 524 sahte 100'lük dolar ele geçirildi

Iğdır'da sahte dolar operasyonu

İğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sürülmek istenen sahte banknotları ele geçirdi. Aramada 524 adet sahte 100'lük Amerikan doları bulundu.

operasyonun ayrıntıları:

İl merkezinde gerçekleştirilen çalışmada, şüpheli S.K. üzerinde yapılan aramada sahte banknotlar bulundu. Ele geçirilen banknotların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 509 bin 960 TL olduğu belirtildi.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordineli biçimde sürdürülüyor.

Jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesi, söz konusu sahte paraların piyasaya sürülmesinin önlenmesini sağladı ve olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

IĞDIR&#039;DA PİYASAYA SÜRÜLMEK İSTENEN 524 ADET SAHTE 100’LÜK AMERİKAN DOLARI, JANDARMA EKİPLERİNİN...

IĞDIR'DA PİYASAYA SÜRÜLMEK İSTENEN 524 ADET SAHTE 100’LÜK AMERİKAN DOLARI, JANDARMA EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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