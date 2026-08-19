Aston Villa savunmasına iki takviye: Suzuki ve Ruggeri resmen katıldı

transfer duyurusu:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, kulüp tarafından yapılan resmi açıklamayla iki yeni transferi duyurdu. Teknik direktör Unai Emery yönetimindeki ekip, kadrosunu bir kaleci ve bir sol bek ile güçlendirdi.

suzuki'nin profili:

Zion Suzuki, son olarak Parma forması giyiyordu; önceki sezonda 22 maçta Parma kalesinde görev aldı. Japon kaleci ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupasında Japonya Milli Takımı'nın kalesini korudu.

ruggeri'nin geçmişi:

Matteo Ruggeri, geçen sezon başında Atalanta'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Madrid temsilcisiyle toplamda 47 maçta forma giyen Ruggeri, bu karşılaşmalarda 7 asist kaydetti.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre her iki oyuncunun transferi resmen tamamlandı. Bu hamleler, Aston Villa'nın savunma ve kaleci rotasyonunu genişletme yönündeki planının parçası olarak değerlendiriliyor.

ASTON VİLLA, ZİON SUZUKİ VE MATTEO RUGGERİ TRANSFERLERİNİ AÇIKLADI