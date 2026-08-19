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Esnafın yüzü gülüyor: Bakırcılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı yeniden canlandı

6 Şubat depreminin ardından yenilenen Bakırcılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı, yaz sezonuyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçi akınıyla yeniden canlandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esnafın yüzü gülüyor: Bakırcılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı yeniden canlandı

Esnafın yüzü gülüyor: Bakırcılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı yeniden canlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından onarılan tarihi Bakırcılar Çarşısı ile Kapalı Çarşı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden kapılarını açtı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisi arttı, esnaf hareketliliğin yükselmesinden umutlu.

Çarşılar ve ürünlere ilgi:

Tarihi çarşılarda özellikle bakır ürünlere yoğun talep olduğu dikkat çekiyor. Esnaf, bakırın hem geleneksel hem de modern mutfaklarda yeniden tercih edilmesinin satışları canlandırdığına işaret ediyor. Bakırcılık geleneğinin hediyelik ve günlük kullanım amaçlı tercih edildiği, ziyaretçilerin çarşıları gezip alışveriş yaparak bölge ekonomisine katkı sağladığı belirtildi.

Esnafın bakışı ve ziyaretçi profili:

Bakırcı esnafı Sultan Sarıbıyık, deprem sonrası geçen zor dönemi ve inşaat sürecini anlatarak yazla birlikte çarşının daha hareketli hale geldiğini aktardı. Sarıbıyık, insanların bakırın sağlıklı olduğu ve modern mutfaklarda kullanıldığına dair farkındalığının arttığını ve özellikle hususi bakır alışverişi için gelenlerin bulunduğunu söyledi. Ayrıca turistlerin Bakırcılar Çarşısı'nı hediyelik almak için tercih ettiğine değindi.

Yaklaşık 50 yıldır Kapalı Çarşı'da esnaflık yapan Selahattin Eratlı, çarşının depremde hasar gördüğünü ve devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde iş yerlerine döndüklerini ifade etti. Eratlı, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından ziyaretçilerin gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek yapılan çalışmalardan dolayı devlet yetkililerine teşekkür etti.

Kapalı Çarşı esnafı Ömer Kavak da yaşanan hareketliliğin moral verdiğini, kötü günlerin geride kaldığını ve turistlerin çarşıyı ziyaret edip alışveriş yaptığını aktardı. Esnaf, açılış sonrası gelen ziyaretçi yoğunluğunun işlere olumlu yansıdığını vurguladı.

Ziyaretçi izlenimleri:

Kahramanmaraş'a ailesiyle birlikte tatile gelen ziyaretçiler de şehri ve çarşıları övdü. Edirne'den gelen Talha Öz, Kahramanmaraş'ı, Kapalı Çarşıyı ve yöresel ürünleri beğendiğini ifade etti. Bir diğer ziyaretçi Mehmet Eseneli ise memleketleri olduğu için deprem sonrasında da her sene bölgeye geldiklerini ve alışverişlerini özellikle şehirde yapmayı tercih ettiklerini söyledi.

Esnaf genel olarak yaz sezonu boyunca sürecek hareketlilikten umutlu. Çarşıların onarımının tamamlanması ve ziyaretçi akışının artması, bölgedeki ticari hayatın toparlanmasına olumlu katkı sağlıyor ve yerel ekonomide canlanma işaretleri veriyor.

Kahramanmaraş&#039;ta çarşı esnafının yüzü gülüyor

Kahramanmaraş'ta çarşı esnafının yüzü gülüyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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