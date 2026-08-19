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Gaziantep'te vekil Melih Meriç'in durumu düzeliyor, saldırgan teslim oldu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Melih Meriç'in ameliyat sonrası durumunun düne göre iyiye gittiğini ve saldırganın teslim olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te vekil Melih Meriç'in durumu düzeliyor, saldırgan teslim oldu

Vali Çeber'in verdiği son bilgiler

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç hakkında son durumu paylaştı. Çeber, Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini, yoğun bakımdaki izlem sürecinin sorunsuz devam ettiğini ve genel durumunun düne göre iyiye gittiğini söyledi.

milletvekilinin sağlık durumu:

Çeber, vekilin yoğun bakıma alındığını ancak bugün itibarıyla uyaranlara tepki vermeye başladığını belirtti. Vekilin ismi söylendiğinde tepkiler verebildiği, hekimlerin uygun gördüğü zamanda tam uyandırma işlemi yapılacağı ifade edildi. Ameliyatın gastrocerrah uzmanları tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Çeber, hastanenin ve sağlık personelinin kapasitesine dikkat çekti ve ailenin moralinin iyi olduğunu aktardı.

saldırgan ve soruşturmanın seyri:

Olayın Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldiği, Meriç'in tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırganın, iddiaya göre CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı S.A.K. olduğu ve Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığı beklentisinin karşılanmaması üzerine tartışmanın tırmandığı aktarıldı. Çeber, şahsın olay anında evinde olduğunu, daha sonra olayda kullanılan bıçağı alıp olay yerine gittiğini ifade ettiğini belirtti.

Vali Çeber ayrıca saldırganın kaçamayacağını anlayınca emniyetin yoğun baskısı sonucu teslim olduğunu söyledi ve sürecin Tuncay müdürün koordinasyonunda yürütüldüğünü aktardı. Olayda kullanılan bıçak ve telefonun, şahsın attığını belirttiği yerde arandığı, henüz bulunamadığı ancak yakalanacağı beklentisinin sürdüğü bildirildi. Çeber, adli sürecin devam ettiğini ve ifade işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

Çeber, olay günü vekilin koruma ve şoförü olduğu halde halk içinde olmaya devam ettiğini, o anda korumasına ve şoförüne dinlenmeleri talimatını vererek yalnız kaldığını belirterek, olayın adli ve idari yönlerinin titizlikle soruşturulduğunu vurguladı.

GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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