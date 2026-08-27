Avcılar'da oto galeride çıkan yangında üç araç küle döndü, kundaklama şüphesi sürüyor

Avcılar'da oto galeride yangın: üç otomobil kullanılamaz hale geldi

Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta bulunan bir oto galeride sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay, 04.30 civarında başladı; ilk belirlemelere göre bir araçta başlayan alevler kısa sürede iki araca daha sıçradı.

olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, galerideki diğer otomobiller yangından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Müdahale sonucunda üç otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

soruşturma ve görüntüler:

Polis ekiplerinin ilk incelemesi sonucu yangının kundaklama nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve oto galerinin sahibinin bilgisine başvurdu. Olay anına ait bazı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde alevlerin sardığı araçlara müdahale eden ekiplerin çalışması yer alıyor.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı ve yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor. Olay yerinde yapılan ilk çalışmaların sonuçları, soruşturmanın yönünü belirleyecek.

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