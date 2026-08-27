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nişan iddiası kovalamacayı kavgaya çevirdi: 5 yaralı

Kocaeli Derince'de nişanlı bir kızın kaçırıldığı iddiasıyla başlayan kovalamaca ve kavgada 5 kişi bıçaklandı; yaralılardan birinin durumu ağır.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 03:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

nişan iddiası kovalamacayı kavgaya çevirdi: 5 yaralı

Olayın gelişimi:

Kocaeli’nin Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Hayat Caddesinde, iddialara göre nişanlı bir kızın kaçırıldığına ilişkin tartışma sonrası bir kovalamaca yaşandı. İddiaya göre, 27 ZA 568 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil arasında başlayan takip sırasında biri park halindeki araca çarptı.

Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, bıçak ve beyzbol sopası ile saldırdı. Olayda 5 kişi bıçaklandı; bir kişi karnından, bir kişi boğazından, iki kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kavganın çıktığı sırada civardaki kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada kavgayı ayırmaya müdahale edenlerden biri elinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sıhhiye ve emniyet ekipleri sevk edildi; yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralılardan birinin durumu ağır.

Soruşturma ve kaçan şüpheliler:

Olayla ilgili edinilen bilgiler tarafların akraba olduğu ve kavganın, nişanlı kızın kaçırıldığı iddiası nedeniyle çıktığı yönünde. Kavganın ardından bazı şahıslar otomobille olay yerinden uzaklaştı; bu kişilerin yakalanmadığı bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor.

NİŞANLI KIZIN KAÇIRILDIĞI İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI: 5 KİŞİ BIÇAKLANDI

NİŞANLI KIZIN KAÇIRILDIĞI İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI: 5 KİŞİ BIÇAKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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