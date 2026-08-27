Çanaklı'da sokak kavgası kanlı bitti: 26 yaşındaki genç ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Olay, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Şeyh Edebali Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada, M.D. (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler bölgeden kaçarken, M.D. kanlar içinde yere yığıldı ve çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralının durumu ve müdahale:

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.D., ağır yaralı olarak önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki acil müdahalenin ardından durumu nedeniyle M.D., daha ileri tetkik ve tedavi için kent merkezindeki Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerini alırken, sağlık durumu hakkında yetkililer tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Gözaltı ve soruşturma:

Polis, kavgaya karışan kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili deliller toplanırken, saldırının nedeni ve kaçan şüphelilerin kimlikleri üzerinde soruşturma sürdürülüyor.

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