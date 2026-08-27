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Eskişehir'de trafik tehlikesi: alkollü genç polisten kaçarken spor salonunda yakalandı

Eskişehir'de 19 yaşındaki A.İ., polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçınca 0.42 promille yakalandı; 202 bin TL ceza, ehliyetine 6 ay el konuldu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 03:01

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 03:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de trafik tehlikesi: alkollü genç polisten kaçarken spor salonunda yakalandı

olayın gelişimi:

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki sürücü A.İ. yönetimindeki 16 BGS 034 plakalı otomobile, bölgede denetim yapan polis ekipleri tarafından 'dur' ihtarında bulunuldu.

Polisin ihtarına uymayan sürücü, ekiplerden kaçmaya başladı. Kovalamaca Porsuk Spor Salonu'nun bahçesine kadar sürdü ve ekiplerin takibi sonucu araç burada durduruldu.

denetim ve tespitler:

Yapılan kontrollerde A.İ.'nin alkollü olduğu belirlendi; ölçüm sonucu 0.42 promil olarak kaydedildi. Polis ekipleri, sürücünün davranışının trafikte tehlike oluşturduğunu tespit etti.

yasal işlemler ve yaptırımlar:

Olayla ilgili idari işlemler kapsamında sürücüye toplam 202 bin TL idari para cezası uygulandı. Aday sürücü statüsündeki A.İ.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, kovalamacaya konu olan otomobil ise trafikten men edilerek 2 ay süreyle otoparka çekildi.

Olay, polis denetimlerinin trafik güvenliği açısından önemini yeniden gündeme getirdi; ekiplerin ani müdahalesi sonucu araç trafikten alınarak idari yaptırımların uygulandığı bildirildi.

&#039;DUR&#039; İHTARINA UYMAYAN 19 YAŞINDAKİ ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 202 BİN TL CEZA

'DUR' İHTARINA UYMAYAN 19 YAŞINDAKİ ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 202 BİN TL CEZA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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