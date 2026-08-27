Dolar 48,1252 +0,02%
Euro 56,1456 -0,09%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.223,23 +0,32%
EUR/USD 1,1660 +0,02%
Brent Petrol 86,56 -0,44%
--°

Gece yarısı sanayi sitesinde alevler yükseldi: ayakkabı tabanı fabrikasında soğutma sürüyor

Adana Seyhan'da ayakkabı tabanı üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerince 2 saatte kontrol altına alındı; soğutma çalışması sürüyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 03:08

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 03:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yarısı sanayi sitesinde alevler yükseldi: ayakkabı tabanı fabrikasında soğutma sürüyor

olayın gelişimi:

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, gece saatlerinde bir ayakkabı tabanı üretim fabrikasında yangın çıktı. Olay, saat 00.30 sıralarında başladı; fabrikanın çatısı ve üretim alanından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen bildirdi.

bölgeye sevk edilen ekipler:

Gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Kısa sürede sağlık, polis, itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi ve olay yerine ulaştı.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ortak müdahalesiyle alevlere müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 2 saat süren bir operasyonun ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin şu anki önceliği, sıcak noktaların söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının sürdürülmesi olarak belirtildi.

ADANA’DA AYAKKABI TABANI ÜRETEN FABRİKA ALEV ALEV YANDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN 2 SAATLİK MÜDAHALESİ...

ADANA’DA AYAKKABI TABANI ÜRETEN FABRİKA ALEV ALEV YANDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN 2 SAATLİK MÜDAHALESİ SONUCU YANGIN KONTROL ALTINA ALINIRKEN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

nişan iddiası kovalamacayı kavgaya çevirdi: 5 yaralı
images

Çanaklı'da sokak kavgası kanlı bitti: 26 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Eskişehir'de trafik tehlikesi: alkollü genç polisten kaçarken spor salonunda yak...
images

Stüdyo bahçesindeki tartışma kavgaya dönüştü; kadın polis tarafından kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

nişan iddiası kovalamacayı kavgaya çevirdi: 5 yaralı

Çanaklı'da sokak kavgası kanlı bitti: 26 yaşındaki genç ağır yaralandı

Eskişehir'de trafik tehlikesi: alkollü genç polisten kaçarken spor salonunda yakalandı

Stüdyo bahçesindeki tartışma kavgaya dönüştü; kadın polis tarafından kurtarıldı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı