Gece yarısı sanayi sitesinde alevler yükseldi: ayakkabı tabanı fabrikasında soğutma sürüyor

olayın gelişimi:

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, gece saatlerinde bir ayakkabı tabanı üretim fabrikasında yangın çıktı. Olay, saat 00.30 sıralarında başladı; fabrikanın çatısı ve üretim alanından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen bildirdi.

bölgeye sevk edilen ekipler:

Gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Kısa sürede sağlık, polis, itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi ve olay yerine ulaştı.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ortak müdahalesiyle alevlere müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 2 saat süren bir operasyonun ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin şu anki önceliği, sıcak noktaların söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının sürdürülmesi olarak belirtildi.

ADANA’DA AYAKKABI TABANI ÜRETEN FABRİKA ALEV ALEV YANDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN 2 SAATLİK MÜDAHALESİ SONUCU YANGIN KONTROL ALTINA ALINIRKEN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.