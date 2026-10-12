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Galatasaray şampiyonlar kupası'nda ziraat bankkart'ı 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı

Galatasaray, 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı; maç Kırıkkale'de 121 dakika sürdü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 22:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray şampiyonlar kupası'nda ziraat bankkart'ı 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı

maçın özeti:

Galatasaray, 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Karşılaşma Kırıkkale Merkez Yeni salonunda oynandı ve toplam 121 dakika sürdü. Galatasaray maçın çoğunluğunda servis ve blok organizasyonlarıyla öne çıktı; ilk iki seti alarak rakibine baskı kurdu, üçüncü sette Ziraat Bankkart toparlansa da dördüncü sette sarı-kırmızılı ekip üstünlüğünü yeniden sağladı.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Koray Yılmazgil

Ziraat Bankkart: Clevenot, Emre, Nimir, Efe, Ahmet, Toniutti, Berkay (L) (Burakhan, Gladyr, Ahmet (L))

Galatasaray: Doğukan, Maa, Efe, Faik Samet, Patry, Maar, Abdülsamet (L) (Can, Gökçen)

setler ve maçın akışı:

Setler 22-25, 21-25, 25-19, 21-25 olarak tamamlandı. Galatasaray ilk iki sette servis karşılamada ve hücum çeşitliliğinde üstünlük kurdu; üçüncü sette Ziraat Bankkart savunmadan dönüş sağlayarak skoru eşitledi ama son sette Galatasaray kritik anlarda doğru tercihleri yaparak maçı sonlandırdı.

2026 ERKEKLER AXA SİGORTA ŞAMPİYONLAR KUPASI&#039;NDA GALATASARAY, ZİRAAT BANKKART&#039;I 3-1 MAĞLUP EDEREK...

2026 ERKEKLER AXA SİGORTA ŞAMPİYONLAR KUPASI'NDA GALATASARAY, ZİRAAT BANKKART'I 3-1 MAĞLUP EDEREK KUPANIN SAHİBİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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