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Üç büyükler haftayı kazanırken Göztepe, Eyüpspor'u farklı geçti

Trendyol Süper Lig 7. haftası üç büyüklerin galibiyetiyle tamamlandı; Eyüpspor-Göztepe maçındaki farklı skor ve toplam 24 gol haftanın belirleyicileri oldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 22:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Üç büyükler haftayı kazanırken Göztepe, Eyüpspor'u farklı geçti

haftanın özeti:

Trendyol Süper Lig 7. haftası, üç büyüklerin galibiyetleri ve dikkat çeken farklı skorlarla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Eyüpspor, konuk ettiği Göztepe'ye 0-4 mağlup oldu. Toplamda ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada 24 gol kaydedildi.

öne çıkan sonuçlar:

Galatasaray haftaya lider olarak başladı ve Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını güçlendirdi. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0 galip ayrıldı; Beşiktaş ise Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Samsunspor - Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavililer sahadan 3-0 galip çıktı.

Haftada ayrıca Gaziantep FK, Çorum FK'ye 0-3 yenilirken; Alanyaspor - Erzurumspor FK ve Konyaspor - Başakşehir maçları 0-0 sona erdi. Gençlerbirliği ile Amed SF arasında Ankara'da oynanan mücadele 2-2 bitti.

puan tablosunda son durum:

Sarı-kırmızılar 16 puanla liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar puanını 15'e yükselterek zirve takibini sürdürüyor. Ankara'da Gençlerbirliği ile berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler haftayı 14 puanla 3. sırada kapattı; Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 13'er puanla sıralandı.

Hafta, üç büyüklerin istikrarlı sonuçları ve Göztepe'nin Eyüpspor karşısındaki farklı galibiyetiyle öne çıktı; ligde rekabet üst sıralarda sıkı bir şekilde devam ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASI - GALATASARAY: 3 - KASIMPAŞA: 1

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASI - GALATASARAY: 3 - KASIMPAŞA: 1

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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