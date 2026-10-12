Dolar 49,3246 +0,13%
Euro 55,0634 -0,23%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.644,43 -0,63%
EUR/USD 1,1159 -0,41%
Brent Petrol 106,53 +1,73%
--°

Kozan'da kapı önünde silahlı saldırı: bir kişi bacağından yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletle gelen kasklı şüpheli, kapı önünde M.K.'yi sağ bacağından vurdu; yaralı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 22:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kozan'da kapı önünde silahlı saldırı: bir kişi bacağından yaralandı

Olayın gelişimi:

Olay, Aslanpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Ergül Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evin önünde meydana geldi. İddiaya göre; plakasız motosikletle gelen kasklı ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, motosikletten inerek evin kapısı önünde bulunan M.K.'ye doğrulttuğu silahtan bir el ateş etti.

Şüphelinin ateş etmesi sonucu M.K.’nin sağ bacağından yaralandığı, yaralının evin içinde bağırarak çevredekilerden yardım istediği bildirildi. Olayı duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi acil servisine sevk etti. Hastaneye kaldırılan M.K.'nin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Soruşturma ve delil çalışması:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin kimliğinin tespiti ve kullandığı motosikletin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Plakasız motosikletle gelen şüpheli, 1 kişiyi ayağından vurdu

Plakasız motosikletle gelen şüpheli, 1 kişiyi ayağından vurdu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kozan'da şap riski nedeniyle canlı hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatıldı
images

Kozan'da kapı önünde tek kurşun: motosikletli saldırgan kaçtı
images

Afyonkarahisar'da midibüs şarampole devrildi: elma toplamaya giden işçilerden bi...
images

Yıldırım isabet etti, Mudurnu'da köy evi alevlere teslim oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray şampiyonlar kupası'nda ziraat bankkart'ı 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı

Kozan'da şap riski nedeniyle canlı hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatıldı

Üç büyükler haftayı kazanırken Göztepe, Eyüpspor'u farklı geçti

Kozan'da kapı önünde tek kurşun: motosikletli saldırgan kaçtı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı