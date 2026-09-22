Aydın BBSK hazırlık maçında Bergama Belediyespor'u 3-1 yendi

maç özeti:

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Bergama Belediyespor ile Aydın BBSK Spor Salonu’nda karşılaştı. Mücadeleyi 3-1'lik set skoru ile kazanan taraf Aydın BBSK oldu.

setlerin akışı:

Karşılaşma setleri sırasıyla 20-25, 25-20, 25-23, 25-19 olarak sonuçlandı. Aydın BBSK ilk seti 20-25 kaybettikten sonra ikinci sette dengeyi kurdu ve kalan iki sette üstünlüğünü sürdürerek maçı çevirdi.

öne çıkan oyuncular:

Takımın skor yükünü çeken isim Guewe Diouf oldu; Diouf mücadeleyi 18 sayı ile tamamladı. Onu Dilan Yaşar 14 ve İdil Gür 11 sayıyla takip etti. Bu skor dağılımı, hücum sorumluluğunun birden fazla oyuncuya dağıldığını gösterdi.

Hazırlık maçı formatı ve set akışı, Aydın BBSK için hem ilk etapta yaşanan uyum sorunlarının giderilmesine hem de oyuncuların rollerinin sınanmasına olanak sağladı. Takımın ikinci yarı performansı ve skor üretmedeki çeşitliliği, sezon öncesi olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.

AYDIN BBSK, HAZIRLIK MAÇINDA BERGAMA BELEDİYESPOR'U MAĞLUP ETTİ