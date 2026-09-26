Aydın incirinin gelecek yol haritası çalıştayda netleşti

Aydın incirinin geleceği çalıştayda masaya yatırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında, AB tescilli coğrafi işaretli Aydın İnciri için düzenlenen çalıştayda ürünün üretimden tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçleri ve geleceğe dönük stratejileri değerlendirildi. Toplantıda üretimin geliştirilmesi, markalaşma potansiyelinin artırılması, pazarlama kanallarının güçlendirilmesi ve katma değerin yükseltilmesine ilişkin görüşler paylaşıldı.

Üretim ve sürdürülebilirlik:

Çalıştayda son iki yılda Aydın genelinde yürütülen saha destekleri ve üretim altyapısı ele alındı. Bu kapsamda üreticilere 28 bin 758 kuru incir kereveti ile 5 bin 555 incir kasası dağıtıldığı; kent genelindeki 13 ilçede 31 bin 461 Sarılop incir fidanı toprakla buluşturulduğu vurgulandı. Buharkent ilçesinde ise 2 ilek bahçesinin tesis edildiği çalışmalarda, kaliteli ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi için atılan somut adımlar değerlendirildi.

Markalaşma, pazarlama ve katma değer:

Katılımcılar, Aydın İnciri'nin coğrafi işaret değerinin ekonomik getirisine odaklanarak markalaşma stratejileri ve pazarlama olanaklarını tartıştı. Sektör paydaşlarının görüşleri doğrultusunda, ambalajlama, tedarik zinciri yönetimi ve hedef pazar iletişimi konularında iyileştirme alanları belirlendi. Ayrıca, üretimden tüketiciye kadar geçen süreçte kalite denetimleri ve izlenebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesinin katma değeri arttıracağı öne çıkarıldı.

Çalıştayda ortaya çıkan öneriler ve tespitler, Aydın İnciri'nin hem yerel üreticiler için gelir artışı sağlanması hem de marka değeriyle ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik yol haritası oluşturmak üzere raporlanacak ve ilgili paydaşlarla paylaşılacak.

AYDIN İNCİRİ’NİN ÜRETİMDEN MARKALAŞMAYA, PAZARLAMADAN KATMA DEĞER ARTIŞINA KADAR GELECEĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI ÇALIŞTAYDA ELE ALINDI.