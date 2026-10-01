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Aydın trafiğine nefes: Köşk-Dalama bağlantı yolu ve 27 metrelik Köşk Çayı Köprüsü

Aydın Büyükşehir, 5.300 m'lik Köşk-Dalama bağlantı yolunda çalışmaları sürdürüyor; 3.200 m çevre yolu ve 27 m Köşk Çayı Köprüsü trafiği rahatlatacak.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın trafiğine nefes: Köşk-Dalama bağlantı yolu ve 27 metrelik Köşk Çayı Köprüsü

çalışmanın kapsamı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu devam eden yol ve köprü çalışmaları hakkında bilgi verdi. Belediye ekipleri, Köşk ve Dalama mahallelerine hizmet verecek bağlantı yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam 5 bin 300 metrelik bağlantı yolunun 3 bin 200 metresi Köşk ilçesine çevre yolu olarak hizmet verecek şekilde planlandı. Proje kapsamında ayrıca 27 metre uzunluğunda bir Köşk Çayı Köprüsü inşa ediliyor.

ulaşıma etkisi:

Yetkililer, projenin bölgedeki trafik yükünü hafifleteceğini ve ulaşımı kolaylaştıracağını belirtiyor. Çerçioğlu, çalışmalara ilişkin paylaşımında şunları söyledi: "Köşk Çayı Köprüsü’nün imalatının ardından trafiğe açacağımız Köşk-Dalama bağlantı yolumuz şimdiden Aydınımıza hayırlı olsun".

İşlemler tamamlandığında, bağlantı yolunun hem ilçeler arası erişimi hızlandırması hem de yerel trafiğin rahatlaması hedefleniyor. Belediye ekipleri proje uygulaması ve denetimini sahada sürdürmeye devam ediyor.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: &quot;KÖŞK-DALAMA BAĞLANTI YOLUMUZ ŞİMDİDEN AYDINIMIZA HAYIRLI OLSUN&quot;

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "KÖŞK-DALAMA BAĞLANTI YOLUMUZ ŞİMDİDEN AYDINIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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